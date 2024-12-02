Топ горнолыжных курортов для 'чайников'

Мечтаете покорять снежные вершины, но вы пока новичок? Не беспокойтесь! Активный зимний отдых может оказаться комфортным и приятным даже для тех, кто впервые стоит на лыжах. Сегодня рассказываем о живописных локациях для начинающих.

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Татранска Ломница, Словакия

Располагается у подножия горы Ломницкий штит на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Сезон длится с декабря по март.

Общая протяженность трасс составляет 12 км, 50% из которых для людей без опыта. Здесь обустроили 10 подъемников и 2 района для катания: Скальнаяте Плесо (для опытных) и Ямы (для новичков).

Также здесь можно арендовать снаряжение. А для самых маленьких работает школа с квалифицированными инструкторами.

А еще рекомендуем исследовать исторические памятники поселка и его окрестностей. Посетите средневековый Спишский дворец — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Любителям природы рекомендуем отправиться на экскурсию в Белянской пещере. Подземелье славится удивительными сталактитами и сталагмитами.

Майдан, Украина

Находится в одноименном селе Жовковского района Львовской области. Курорт расположен на территории комплекса "Волшебные озера".

На локации работает подъемник и обустроена трасса длиной около 680 метров.

Туристы смогут взять уроки катания на лыжах, помчаться с горы на тюбе и насладиться зимней рыбалкой или баней. А еще арендовать разнообразное снаряжение: лыжи, шлемы, маски, костюмы и т.д.

Обязательно съездите в пещерный монастырь "Тимоша". Он находится в 5 километрах отсюда. В период с 1590 по 1612 г. здесь проживали основатели Креховской монашеской обители преподобные Иоил и Сильвестр. Согласно преданию, монахи создали в скале церковь и престол.

Из любопытного. Сюда неоднократно приезжали гетманы войска Запорожского Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко и Иван Мазепа.

Вогель, Словения

Размещается на территории Триглавского национального парка. Также его считают самым высоким горнолыжным курортом страны. Он находится на высоте более 1800 м над уровнем моря.

Здесь построили 8 канатных подъемников. А еще здесь можно прокатиться на самой длинной трассе – Žagarjev graben. Общая протяженность дорог составляет 22 километра, 9,5 из которых — легкие.

Кстати, в целях сохранения уникальной экосистемы заповедной зоны, на курорте отказались от использования снежных пушек.

Советуем прогуляться к Бохинскому озеру — самому большому в Словении. Кстати, он виден со склонов Вогеля.

Пояна Брашов, Румыния

Располагается в одноименном районе на горе Поставара. Сезон длится с декабря по март. А долина окружена реликтовыми лесами.

Здесь возвели 11 трасс разной степени сложности (4 синих, 4 черных и 5 красных) на высоте от 1030 до 1775 метров над уровнем моря. Девять подъемников обслуживают зоны для фрирайда и бобслея, два трамплина и олимпийскую дорогу. А искусственное освещение позволяет кататься круглые сутки.

Также здесь множество развлечений: каток, центр для занятия конным спортом, бассейны, фольклорные представления, ночные клубы и т.д.

А еще начинающие смогут посетить лыжную школу, ориентированную на взрослых и детей.

Рекомендуем съездить в замок Бран. Он располагается в 30 километрах отсюда. Его заложили еще в 1212 году.

Из интересного: в XIX веке здание стало популярно благодаря роману "Дракула" ирландского писателя Брема Стокера.

Буковица, Украина

Находится в городе Борислав Львовской области, недалеко от Трускавца и Сходницы. Здесь есть три склона трех уровней сложности: для детей (250), легкий (950) и средний (850).

Туристы найдут все для активного отдыха: две трассы для опытных лыжников и сноубордистов, отдельные, безопасные зоны для практики и катания, а также участки для сноутюбинга.

На месте работает прокат снаряжения и сервисный центр. Для тех, кто хочет научиться покорять вершины, здесь трудятся квалифицированные инструкторы. Кстати, время занятия путешественники выбирают самостоятельно.

Советуем посетить аптеку-музей Иоганна Зега. Здесь туристы смогут посмотреть разнообразные препараты и масла, коллекцию керосиновых ламп разных эпох, экспонаты связаны с историей и жизнью ученого.

Почувствуйте свободу склонов! Пора доставать лыжи!

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