Топ горнолыжных курортов для "чайников"
Мечтаете покорять снежные вершины, но вы пока новичок? Не беспокойтесь! Активный зимний отдых может оказаться комфортным и приятным даже для тех, кто впервые стоит на лыжах. Сегодня рассказываем о живописных локациях для начинающих.
Татранска Ломница, Словакия
Располагается у подножия горы Ломницкий штит на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Сезон длится с декабря по март.
Общая протяженность трасс составляет 12 км, 50% из которых для людей без опыта. Здесь обустроили 10 подъемников и 2 района для катания: Скальнаяте Плесо (для опытных) и Ямы (для новичков).
Также здесь можно арендовать снаряжение. А для самых маленьких работает школа с квалифицированными инструкторами.
А еще рекомендуем исследовать исторические памятники поселка и его окрестностей. Посетите средневековый Спишский дворец — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Любителям природы рекомендуем отправиться на экскурсию в Белянской пещере. Подземелье славится удивительными сталактитами и сталагмитами.
Майдан, Украина
Находится в одноименном селе Жовковского района Львовской области. Курорт расположен на территории комплекса "Волшебные озера".
На локации работает подъемник и обустроена трасса длиной около 680 метров.
Туристы смогут взять уроки катания на лыжах, помчаться с горы на тюбе и насладиться зимней рыбалкой или баней. А еще арендовать разнообразное снаряжение: лыжи, шлемы, маски, костюмы и т.д.
Обязательно съездите в пещерный монастырь "Тимоша". Он находится в 5 километрах отсюда. В период с 1590 по 1612 г. здесь проживали основатели Креховской монашеской обители преподобные Иоил и Сильвестр. Согласно преданию, монахи создали в скале церковь и престол.
Из любопытного. Сюда неоднократно приезжали гетманы войска Запорожского Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко и Иван Мазепа.
Вогель, Словения
Размещается на территории Триглавского национального парка. Также его считают самым высоким горнолыжным курортом страны. Он находится на высоте более 1800 м над уровнем моря.
Здесь построили 8 канатных подъемников. А еще здесь можно прокатиться на самой длинной трассе – Žagarjev graben. Общая протяженность дорог составляет 22 километра, 9,5 из которых — легкие.
Кстати, в целях сохранения уникальной экосистемы заповедной зоны, на курорте отказались от использования снежных пушек.
Советуем прогуляться к Бохинскому озеру — самому большому в Словении. Кстати, он виден со склонов Вогеля.
Пояна Брашов, Румыния
Располагается в одноименном районе на горе Поставара. Сезон длится с декабря по март. А долина окружена реликтовыми лесами.
Здесь возвели 11 трасс разной степени сложности (4 синих, 4 черных и 5 красных) на высоте от 1030 до 1775 метров над уровнем моря. Девять подъемников обслуживают зоны для фрирайда и бобслея, два трамплина и олимпийскую дорогу. А искусственное освещение позволяет кататься круглые сутки.
Также здесь множество развлечений: каток, центр для занятия конным спортом, бассейны, фольклорные представления, ночные клубы и т.д.
А еще начинающие смогут посетить лыжную школу, ориентированную на взрослых и детей.
Рекомендуем съездить в замок Бран. Он располагается в 30 километрах отсюда. Его заложили еще в 1212 году.
Из интересного: в XIX веке здание стало популярно благодаря роману "Дракула" ирландского писателя Брема Стокера.
Буковица, Украина
Находится в городе Борислав Львовской области, недалеко от Трускавца и Сходницы. Здесь есть три склона трех уровней сложности: для детей (250), легкий (950) и средний (850).
Туристы найдут все для активного отдыха: две трассы для опытных лыжников и сноубордистов, отдельные, безопасные зоны для практики и катания, а также участки для сноутюбинга.
На месте работает прокат снаряжения и сервисный центр. Для тех, кто хочет научиться покорять вершины, здесь трудятся квалифицированные инструкторы. Кстати, время занятия путешественники выбирают самостоятельно.
Советуем посетить аптеку-музей Иоганна Зега. Здесь туристы смогут посмотреть разнообразные препараты и масла, коллекцию керосиновых ламп разных эпох, экспонаты связаны с историей и жизнью ученого.
Почувствуйте свободу склонов! Пора доставать лыжи!
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