Альпы для новичков: на какие французские и швейцарские курорты следует обратить внимание

Хотя зима так и манит сидеть у камина и попивать горячий кофе, туристы все же предпочитают зимние развлечения. Если вы только начинаете свой путь в горнолыжном виде спорта, выбор правильного места отдыха становится ключевым фактором для получения положительных впечатлений и желания возвращаться на склоны снова и снова. Так какое же направление выбрать – читайте ниже.

Видео дня

Авориаз, Франция

Располагается в горном массиве Шабле между горой Монблан и Женевским озером. Курорт является частью знаменитого района "Двери солнца".

Локация является самой высокой из четырнадцати станций, входящих в зону катания Порт Дю Солей. Она отличается среди других центров Французских Альп модернизмом.

Для новичков обустроили трассу "Первый вход". Она полностью отделена от других спортсменов. Маршрут простирается более чем на 1 километр. Работают пять школ, где проводят обучение около 200 квалифицированных инструкторов.

Авориаз обустроен многоэтажными зданиями, полностью облицованными деревом, с наклонными фасадами и крышами, почти касающимися земли.

После активного дня можно посетить паб, ресторан, бар с дорожками для боулинга или ночной клуб.

Кстати, автомобильное движение здесь запрещено. Транспорт остается на паркинге у въезда, а туристы с багажом добираются до отелей на конных санях или на снегоходах. А еще до жилья можно доехать на лыжах.

Серр-Шевалье, Франция

Один из самых больших южных курортов Альп. Располагается недалеко от итальянской границы и национального парка Les Ecrins.

Локация славится отличными условиями для семейного отдыха. В течение сезона детей ждет разнообразная анимационная программа.

В 1902 году здесь была открыта первая во Франции горнолыжная школа.

Значительная часть трасс, а именно 50%, обозначена как "синие" и "зеленые". Поэтому Серр-Шевалье считают идеальным местом для начинающих и юных спортсменов. В каждом селе работают учебные центры с инструкторами и детские сады.

Всего насчитывается более 250 км различных маршрутов.

Кстати, в соседнем городке Ле-Монтье-ле-Бен находится термальный источник. Здесь путешественники могут посетить комплекс с открытыми и закрытыми бассейнами, джакузи, парной и т.д. Температура воды достигает отметки +44°С .

Гштаад, Швейцария

Находится в немецкоязычной части кантона Берн на юго-западе страны. Здесь часто отдыхают члены королевской семьи, известные актеры и т.д.

Снаружи здания курорта построены в традиционном стиле шале, что создает впечатление тихого, спрятанного среди гор села. Однако стоит только переступить порог, как туристы окажутся в роскошных интерьерах, напоминающих старинную резиденцию монарха.

На курорте располагаются две главные зоны катания – Wispile и Eggli. Для них характерны относительно небольшие высоты, достигающие максимум 2000 метров. В начале и конце лыжного сезона используют искусственный снег.

В секторах преобладают комфортные синие и красные трассы, подходящие для широкого круга лыжников.

Новички могут освоить зимние виды спорта на равнинных трассах общей протяженностью 100 километров или попробовать свои силы на специально оборудованном маршруте для начинающих в городке Виспиле.

Давос, Швейцария

Расположен в кантоне Граубюнден на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Курорт входит в престижный клуб Best of the Alps.

Локация славится самым большим естественным катком в Европе. Здесь функционируют детский сад, горнолыжные школы как для малышей, так и для взрослых и пункт проката спортивного снаряжения.

Общая протяженность трасс составляет около 320 километров, из них – 60 синих маршрутов для начинающих.

После активного дня туристы могут посетить ночные клубы, кинотеатр, казино или концертные залы. А еще в Давосе работает множество ресторанов и баров.

Тем, кто любит культурную программу, советуем посетить музеи радио и зимних видов спорта.

Не бойтесь начинать что-нибудь новое! Айда покорять вершины!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших горнолыжных курортах Альп

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!