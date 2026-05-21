8 стран, в которых не ждут туристов этим летом: почему так

На протяжении многих лет популярные туристические страны оставались магнитом для миллионов путешественников со всего мира. Однако в последнее время часть государств начала вводить новые налоги, жесткие правила въезда и дополнительные ограничения для гостей.

В некоторых городах местные жители открыто протестуют против чрезмерного туризма, а правительства делают ставку на состоятельных отдыхающих. Поэтому все больше туристов ищут альтернативные направления, где условия путешествий остаются проще и комфортнее, отмечает Travel Off Path. Эксперты назвали страны, которые этим летом могут оказаться не слишком приветливыми для путешественников, а также подобрали доступные аналоги для отдыха.

Таиланд

В 2026 году власти Таиланда ужесточили правила для туристов. Страна сократила безвизовый срок пребывания для многих иностранцев с 60 до 30 дней, а также планирует ввести обязательный туристический сбор при въезде. Такие изменения прежде всего направлены на развитие дорогого премиального туризма.

Куда поехать взамен

Зато Малайзия остается более открытой для путешественников. Страна предлагает длительный безвизовый режим, современную инфраструктуру и доступные цены. Особенно популярным направлением становится Куала-Лумпур, который активно развивает туристическую сферу.

Испания

В Испании туристы сталкиваются не только с ростом налогов, но и с новыми требованиями по сбору персональных данных. Отели и компании по аренде авто теперь передают расширенную информацию о гостях государственным органам. Кроме того, в Барселоне существенно повысили туристический сбор.

Куда поехать взамен

Альтернативой называют Черногорию, которая предлагает похожий средиземноморский климат, живописное побережье и старинные города без жестких бюрократических процедур для гостей.

Италия

Италия продолжает вводить новые ограничения для туристов в популярных городах. В Венеции вернули плату за короткие визиты, а в некоторых туристических локациях действуют штрафы даже за мелкие нарушения правил поведения.

Куда поехать взамен

Между тем Хорватия привлекает туристов атмосферой Адриатики, историческими городами и более спокойным отношением к путешественникам. Отдых здесь часто обходится дешевле, чем во многих регионах Италии.

США

В последние годы туристы все чаще жалуются на сложные процедуры въезда в США. Долгие проверки, проблемы с получением виз и строгий контроль на границе отпугивают часть иностранцев.

Куда поехать взамен

Зато Панама активно развивает туристическую и бизнес-инфраструктуру. Страна предлагает комфортные условия для путешествий, современные города и значительно проще процесс пересечения границы.

Нидерланды

Амстердам уже несколько лет пытается сдерживать чрезмерный поток туристов. В 2026 году власти резко повысили налог на краткосрочное проживание в отелях, что сделало поездки дороже.

Куда поехать взамен

В противовес этому Копенгаген в Дании внедряет программы для поощрения туристов. Например, гостям могут предоставлять бонусы или бесплатные услуги за экологическое поведение во время путешествия.

Япония

Япония страдает от чрезмерного туризма, особенно в Киото и возле горы Фудзи. Поэтому местные власти повышают налоги для туристов и вводят дополнительные ограничения на посещение популярных локаций.

Куда поехать взамен

Южная Корея становится альтернативой для тех, кто хочет совместить современные мегаполисы, традиционную культуру и технологический комфорт без чрезмерных туристических сборов.

Исландия

Исландия ввела новую систему оплаты для автомобильных туристов. Арендованные авто теперь учитывают пройденное расстояние, а путешественники платят дополнительный дорожный сбор за каждый километр.

Куда поехать взамен

Норвегия предлагает похожие природные пейзажи – фьорды, горы и живописные маршруты – но без таких жестких правил для автомобильных путешествий.

Канада

Канада в последнее время усложнила визовые процедуры для части иностранцев. Из-за усиления проверок и большого количества отказов многие туристы выбирают другие направления.

Куда поехать взамен

Альтернативой называют Аргентину, в частности регион Патагонии. Здесь туристы могут увидеть ледники, горы и масштабные природные ландшафты, которые часто сравнивают с канадскими пейзажами.

Эксперты отмечают, что путешественники все больше обращают внимание не только на популярность страны, но и на отношение к туристам. Высокие налоги, сложные правила и постоянные ограничения заставляют людей искать более комфортные и доступные варианты для отдыха.

Именно поэтому страны, которые сохраняют открытость и умеренные цены, сегодня получают все больше шансов стать новыми туристическими фаворитами.

