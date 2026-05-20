Туристы резко перестали ездить на 'остров вечеринок' Гоа: что изменилось

Гоа, который десятилетиями считался одним из главных курортных направлений Индии, теряет популярность среди туристов из-за рубежа. Когда-то этот штат на юго-западном побережье страны привлекал европейцев пляжами, вечеринками, морепродуктами и атмосферой свободы, но теперь многие путешественники выбирают более дешевые и удобные альтернативы.

По данным туристического департамента штата, количество иностранных гостей заметно сократилось, тогда как внутренний туризм в Индии, наоборот, резко вырос. Гоа до сих пор остается популярным направлением, но все больше зависит именно от индийских туристов, информирует Express.

Гоа расположен в регионе Конкан и давно имеет репутацию "столицы вечеринок" Индии. Особенно популярным среди иностранцев он стал в 1960–1970-х годах, когда сюда массово приезжали хиппи. Позже штат превратился в одно из самых известных пляжных направлений Азии.

Туристов привлекали песчаные пляжи, теплое море, свежая рыба и морепродукты, а также непринужденная атмосфера. Среди самых известных мест – Бага на севере Гоа и Палолем на юге. Однако сегодня эти локации все чаще посещают не европейцы, а сами индийцы.

По данным, на которые ссылаются медиа, в 2017 году Гоа посетили почти 900 тысяч иностранных туристов. За последующие годы эта цифра сократилась примерно до полумиллиона. В то же время количество туристов из других регионов Индии, наоборот, выросло: с 6,8 миллиона в 2016 году до более 10 миллионов в 2025 году.

Для отелей, ресторанов, экскурсионных компаний и малого бизнеса это имеет значение. Иностранные туристы часто приезжают на более долгий срок, больше передвигаются по региону, питаются в местных заведениях и тратят деньги на различные услуги. Зато многие внутренние туристы чаще выбирают пакетные предложения, где питание уже включено в стоимость проживания.

Среди причин падения иностранного туризма называют сразу несколько факторов. На поток путешественников повлияли пандемия COVID-19, нестабильность на Ближнем Востоке и подорожание авиабилетов из-за роста цен на топливо. Поэтому дальние путешествия для многих туристов стали менее доступными.

Еще одна проблема – визовый процесс. По сообщениям, оформление индийской визы для части путешественников стало дороже и сложнее, чем раньше. Это может отталкивать туристов, которые сравнивают Гоа с другими азиатскими направлениями.

Кроме того, сам Гоа подорожал. Из-за роста популярности штата среди индийских туристов поднялись цены на отели. Высокие тарифы на такси также стали одним из раздражителей для отдыхающих, особенно на фоне ограниченной работы сервисов заказа поездок из-за конфликтов с местными перевозчиками.

На этом фоне туристы все чаще выбирают Таиланд или Шри-Ланку. Эти направления могут казаться более выгодными по цене, удобными по логистике и разнообразными по предложению курортов. Для путешественников, которые ищут пляжный отдых без лишних затрат и сложностей, такая альтернатива может быть более привлекательной.

В туристическом департаменте Гоа признают, что штату нужно активнее возвращать иностранных гостей. Местные власти уже проводят промотуры в Европе, чтобы снова привлечь внимание к курорту. Однако конкуренция с другими пляжными направлениями Азии стала значительно жестче, а сам Гоа уже не воспринимается как такая очевидная и доступная точка для отдыха, как раньше.

