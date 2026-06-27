5 самых красивых путешествий по Европе: вы их никогда не забудете

Путешествия по Европе на поезде могут быть не только удобным способом добраться из одного города в другой, но и самостоятельной частью путешествия. Некоторые маршруты пролегают через горы, озера, старинные деревни, побережья и долины, которые хочется фотографировать почти без остановки. Именно такие поездки остаются в памяти не меньше, чем музеи, площади или известные достопримечательности.

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В отличие от авиаперелета, где большая часть путешествия проходит между аэропортами, поезд позволяет знакомиться со страной постепенно. За окном сменяются пейзажи, города, мосты, туннели, виноградники и горные склоны. Поэтому некоторые железнодорожные маршруты в Европе давно стали не просто транспортом, а настоящей туристической достопримечательностью, сообщает Travel and Leisure.

Train des Pignes: от Динь-ле-Бен до Ниццы, Франция

Когда речь заходит о европейских поездах, многие сразу представляют себе скоростные маршруты между крупными городами. Но одно из самых красивых путешествий по Франции совсем другое. Train des Pignes, или "поезд сосновых шишек", курсирует между Динь-ле-Бен и Ниццей и проходит через живописные районы Прованса.

Маршрут длится примерно три с половиной часа и ведет к Средиземному морю. По пути пассажиры видят горы, леса, реки, небольшие французские деревни и пейзажи, которые кажутся созданными для неспешного путешествия. В сезон здесь можно увидеть и лавандовые поля, которые придают маршруту ещё больше провансальского настроения.

По словам туристического эксперта Сары Парди, этот поезд известен именно своими пейзажами. Она отмечает, что вагоны даже оснастили более крупными окнами, чтобы пассажирам было удобнее любоваться природой независимо от места.

От Цюриха до Милана: Швейцария и Италия

Маршрут между Цюрихом и Миланом – один из тех случаев, когда даже обычная поездка между двумя городами превращается в прекрасное путешествие. Поезд проходит через Швейцарию, где за окном открываются Альпы, озера, зеленые холмы и уютные городки.

Во время поездки можно увидеть горные пейзажи, озеро Лугано, а ближе к Италии – виды, характерные для района озера Комо. Часть маршрута поезд проходит через Готардский базовый туннель, но даже несмотря на это путешествие остаётся очень зрелищным.

Из Будапешта в Трансильванию, Румыния

Для тех, кому хочется менее предсказуемого и немного приключенческого путешествия, интересным вариантом может стать ночной поезд из Будапешта в Трансильванию. Это уже не короткий живописный переезд, а полноценное железнодорожное приключение, ведущее из Венгрии в один из самых атмосферных регионов Румынии.

Маршрут до Бухареста может длиться около 17 часов, но именно утро в Карпатах часто становится главным впечатлением. Основательница Fearless Abroad Лия Мари Янг вспоминала, как проснулась в спальном вагоне и увидела за окном восход солнца над Карпатами, туманно-оранжевое небо, крест на вершине горы и мужчину на конной повозке среди полей.

Эта поездка особенно понравится тем, кто любит не только красивые пейзажи, но и атмосферу места. Трансильвания издавна ассоциируется с легендами, замками, горами и мистическим образом Восточной Европы, поэтому дорога туда сама по себе создает нужное настроение.

От Белграда до Бара, Сербия и Черногория

Железнодорожный маршрут между Белградом и Баром часто называют одним из самых впечатляющих на Балканах. Он проходит через горы, каньоны, долины, мосты и малоизвестные города.

Особенно живописной считается часть маршрута в направлении Черногории. Поезд петляет среди гор, проходит через ущелья и места, где железная дорога буквально повторяет рельеф местности. Пейзажи здесь постоянно меняются, поэтому дорога не кажется однообразной.

Cinque Terre Express: от Леванто до Ла-Специи, Италия

Cinque Terre Express – это не длительное многочасовое путешествие, но одна из самых красивых коротких поездок в Италии. Поезд соединяет Леванто, Ла-Специю и пять знаменитых деревень Чинкве-Терре: Монтероссо, Вернаццу, Корнилью, Манаролу и Риомаджоре.

Этот маршрут удобен тем, что позволяет быстро перемещаться между деревнями, не тратя сил на сложную логистику. В то же время он сам по себе очень живописен: рельсы проходят вдоль побережья, через туннели и участки у скал, а за окном появляются разноцветные дома, марины и море.

OBOZ.UA писал о том, чем особенный отдых в Черногории.

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