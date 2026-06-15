5 мест Старого Света, которые должен посетить каждый турист

Европа – это не только Париж, Барселона, Рим или Афины. На континенте до сих пор остаются города и городки, где можно почувствовать настоящую атмосферу Старого Света: средневековые улицы, каменные стены, замки, старинные площади и красочные.

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Эксперты назвали пять таких направлений, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни тем, кто хочет открыть для себя Европу без толп и банальных туристических маршрутов. Подробности сообщает Travel off Path.

Сигишоара, Румыния

Сигишоара является одним из самых атмосферных городов Румынии, расположенным в историческом регионе Трансильвания. Это место часто называют одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Европы, где старинная застройка не превратилась лишь в декорацию для туристов, а до сих пор остается частью живого городского пространства.

Главная достопримечательность Сигишоары – это ее цитадель на холме. Здесь путешественников ждут узкие мощеные улочки, дома пастельных тонов, оборонительные башни, старинные стены и пейзажи, которые действительно напоминают иллюстрацию к историческому роману. Город обладает именно той "староевропейской" атмосферой, ради которой многие туристы и отправляются в путешествие по континенту.

В отличие от более раскрученных городов вроде Брюгге, Сигишоара до сих пор не переполнена туристами. Именно поэтому она может стать удачным выбором для тех, кто хочет увидеть красивую историческую Европу без постоянных очередей, шума и толп на каждом шагу.

Висбю, Швеция

Швецию не всегда воспринимают как направление для классического "староевропейского" путешествия, однако город Висбю на острове Готланд легко может изменить это представление. Это один из самых красивых средневековых городов Скандинавии, который сохранил свой особый характер и выглядит совсем не так, как типичные туристические столицы.

Висбю известно своими каменными улицами, старыми руинами, средневековыми стенами, уютными домами и розами, опоясывающими фасады. Город имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его история тесно связана с Ганзой – торговым союзом, который в Средневековье играл огромную роль в Балтийском регионе.

Это не просто симпатичный городок со старыми домами. Когда-то Висбю было важным торговым центром, а сегодня оно сохраняет атмосферу прошлых веков настолько хорошо, что прогулка по его улицам напоминает путешествие во времени.

Кошице, Словакия

Кошице – второй по величине город Словакии, расположенный на востоке страны, недалеко от границы с Украиной. Несмотря на богатую историю и красивую архитектуру, оно значительно менее известно среди туристов, чем Братислава или популярные города Центральной Европы. И именно в этом его преимущество.

Исторический центр Кошице поражает просторными площадями, старинными зданиями и величественным собором Святой Елизаветы – одним из важнейших готических храмов региона.

Поблизости также есть немало интересных мест для коротких поездок, в частности руины Кошицкого замка и пещеры, часть которых входит в список ЮНЕСКО. Поэтому Кошице может стать не только отдельным городским путешествием, но и удобной базой для знакомства с восточной Словакией.

Вианден, Люксембург

Люксембург часто ассоциируется прежде всего со столицей, однако одно из самых красивых мест страны находится за ее пределами. Речь идет о Виандене – небольшом городке, который словно сошел со страниц старинной сказки.

Главная достопримечательность Виандена – это замок, возвышающийся над городом. Именно он создает тот узнаваемый образ: узкая долина, ухоженные дома, холмы, старые улочки и крепость, доминирующая над пейзажем. Для туристов, любящих замки и атмосферные европейские городки, это один из лучших вариантов в Люксембурге.

Страна в целом считается недешевым направлением, но имеет важное преимущество для путешественников: общественный транспорт в Люксембурге бесплатный. Это делает поездки между городами значительно удобнее и позволяет увидеть не только столицу, но и менее очевидные места, в частности Вианден.

Помимо замка, стоит обратить внимание и на винодельческие районы страны, особенно вблизи реки Мозель. Так что поездку в Вианден можно совместить с дегустациями, природными пейзажами и неспешным знакомством с маленькой, но очень интересной страной.

Газиантеп, Турция

Газиантеп – одно из самых интересных направлений Турции для тех, кто хочет увидеть не только Стамбул, Анталию или Каппадокию. Этот город на юго-востоке страны известен прежде всего своей кухней, но его историческая атмосфера также заслуживает внимания.

Газиантеп часто называют кулинарной столицей Турции. Именно здесь стоит попробовать кебабы, пахлаву, фисташки и другие блюда, которыми славится регион. Город признан ЮНЕСКО важным гастрономическим центром, а еда здесь – не просто часть путешествия, а одна из главных причин приехать.

В городе есть старинные базары, исторические мечети, крепость, традиционная застройка и оживленная атмосфера восточного города. Здесь можно почувствовать другую Турцию – менее курортную, менее привычную для массового туризма, но очень насыщенную культурно.

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