Малоизвестные города Европы, которые стоит посетить туристам

Европа уже несколько лет остается одним из популярнейших туристических направлений среди украинских туристов. Прага, Краков, Берлин, Вена – все эти города хорошо нам известны. Их улицы поражают своей красотой. Однако есть такие населенные пункты, о которых мало кто знает, а зря. О них и поговорим.

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Трогир (Хорватия)

Трогир – маленький город, расположенный на западе Хорватии на побережье Адриатического моря. Он имеет поразительную историю, хорошо сохранившуюся средневековую архитектуру и богатое культурное наследие. Благодаря этому он может стать идеальным направлением для вашего осеннего отпуска.

Улочки Трогира наполнены средневековой архитектурой, домами с каменными стенами, узкими проходами и скрытыми локациями, создающими аутентичную атмосферу. Однако главные достопримечательности населённого пункта находятся в одном месте – на центральной площади. Здесь можно посмотреть старинный Кафедральный собор святого Лаврентия, лаконичную городская ратуша и Костел святого Иоанна Крестителя.

Кстати, остановитесь на несколько минут у вышеупомянутого собора. Это поразительное здание с древней историей и художественными шедеврами внутри. Его построили на подлинно святом месте, ведь здесь раньше была еще и церковь, которая просуществовала много лет.

Если же вы захотите узнать историю города, посетите один из тамошних музеев. Больше всего экспонатов собрано в коллекции Городского музея Трогира. Современная же жизнь населенного пункта бушует на улицах и площадях. Здесь часто проходят разнообразные концерты, художественные мероприятия и локальные фестивали. Так что вам повезет, если вы застанете один из них.

И в завершение своей поездки не забудьте полюбоваться невероятными видами на берегу Адриатического моря. Лучше всего это сделать, устроив себе пикник на одном из местных пляжей или забронировав столик на террасе уютного ресторанчика.

Город Трогир поражает своей историей и красотой, а его атмосфера в синергии с богатым культурным наследием делает его отличным направлением для отпуска.

Брегенц (Австрия)

Брегенц – это небольшой городок, расположенный на востоке Австрии на берегу озера Костанц, граничащего с Германией и Швейцарией. Это культурный и туристический центр, который привлекает посетителей замечательной природой, яркими событиями и историческим наследием.

Одним из известнейших событий в этом уголке Европы является ежегодный фестиваль Брегенцского Озера. Он включает в себя разнообразные ивенты, связанные с оперой и классической музыкой, традиционно проходящие возле живописного водоема Костанц. Кстати, отсюда открывается невероятный вид на горы.

Для спокойной прогулки по городу выберите одну из зеленых зон, которых здесь немало. Советуем посетить тамошний ботанический сад, расположенный на высоком склоне. Он предлагает туристам возможность наслаждаться красотой различных растений и фонтанов.

Если же вам больше нравится архитектура, то пройдитесь по центральной части Брегенца. Здесь вы увидите много интересных построек, среди которых – городской совет и рынок, где можно приобрести вкусные фрукты и овощи.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуется средневековый замок, со смотровых площадок которого открывается волшебный пейзаж. Отсюда виден весь город, в том числе и озеро.

Кстати, именно в Брегенце начинается много пешеходных маршрутов на вершины некоторых гор в Альпах. Кроме того, в самом городе можно прокатиться на велосипеде или заняться водными видами спорта.

Этот уголок Австрии сочетает в себе культурные и природные богатства, что делает его привлекательным местом для туристов, ищущих спокойствие и релакс.

Любек (Германия)

Любек – это прекрасный город в северной части Германии, обладающий богатым историческим наследием и особой атмосферой. Кстати, он имеет доступ к Балтийскому морю, что делает его еще более привлекательным для посетителей.

Благодаря невероятному количеству хорошо сохранившейся древней архитектуры Любек попал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкие улочки, колоритные дома и интересные постройки выделяют населенный пункт среди других туристических направлений страны.

В городе вы сможете увидеть несколько ворот и руины оборонных стен, которые до сих пор поражают своей масштабностью и детализацией. Кроме того, здесь расположены дома гильдий, где в прошлом ремесленники и торговцы объединялись ради решения общих вопросов.

Однако особенно туристам нравится Кафедральная площадь с большим готическим собором посредине. Сюда приходят, чтобы насладиться видом религиозной постройки и сделать несколько впечатляющих фото на ее фоне.

Любек – это город, дающий возможность углубиться в историю, искусство и культурное наследие Германии, насладиться прекрасной архитектурой и ощутить особую атмосферу средневековья.

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