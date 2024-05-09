300 убийств в год. Красивый город на берегу моря назвали одним из самых опасных в мире

Лос-Кабос, известный своими увлекательными пляжами, курортами мирового класса и бурной ночной жизнью, является одним из самых популярных городов для отдыха в Мексике. Однако за идеальными видами, словно с открытки, скрывается тревожная реальность: в Лос-Кабос один из самых высоких показателей преступлений в мире, где ежегодно совершается примерно 300 убийств.

Об этом сообщает Express. Город давно известен своей потрясающей береговой линией, предлагая посетителям множество развлечений: от наблюдения за китами до глубоководной рыбалки и снорклинга.

Однако, хотя песчаные берега и бурная ночная жизнь делают Лос-Кабос лучшим местом отдыха, уровень убийств в регионе свидетельствует о другом. С показателем 111,3 смертей на 100 тысяч человек – это один из самых опасных городов мира.

Значительная часть насилия связана с преступлениями и наркотиками, а также межгрупповыми конфликтами, интенсивность которых возросла в последние годы.

Несмотря на высокий уровень преступности, миллионы туристов продолжают посещать курорт каждый год. Индустрия туризма региона приняла значительные меры по обеспечению безопасности посетителей, создав специальную туристическую полицию, усилив охрану на больших базах отдыха и внедрив наблюдение в районах, где много туристов. Эти усилия в значительной степени держат насилие вдали от районов, чаще всего посещающих путешественниками, что позволяет им наслаждаться относительно безопасным отпуском.

Иностранцев привлекает Лос-Кабос своей природной красотой, приключениями и изысканными ресторанами. Городские пляжи – одни из лучших в Мексике, некоторые из них получили Голубое знамя за соблюдение экологических стандартов и чистоту.

Город также предлагает настоящую мексиканскую кухню и свежие морепродукты, привлекающие любителей еды со всего мира. Хотя Лос-Кабос продолжает оставаться популярным туристическим направлением, местные власти осознают необходимость решения основных проблем, которые влекут за собой высокий уровень преступности.

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