В Украине заработал новый онлайн-кинотеатр ZETFLIX.PRO

В украинском сегменте интернета заработал новый виртуальный кинотеатр ZETFLIX.PRO с бесплатным доступом к огромному каталогу фильмов, сериалов и документальных передач.

Сервис уже пользуется популярностью у миллионов украинцев, независимо от того, на каком устройстве они привыкли смотреть контент – от персональных компьютеров на Windows до Smart TV и смартфонов на Android.

Приложение ZETFLIX для мобильных телефонов

Разработка не только веб-интерфейса, но и совместимость онлайн кинотеатра с любыми мобильными и стационарными устройствами – один из приоритетов разработчиков портала. Поэтому кроме непосредственно сайта с каталогом кинопродукции и плеером, создатели ZETFLIX анонсировали одновременный запуск приложения для мобильных девайсов на Android и "яблочных устройств".

Видео дня

Скачать официальное приложение можно на одноименном сайте zetflix24.app. Остерегайтесь мошенников и устанавливайте приложения, скачанные только на ресурсе, рекомендованном разработчиками программы.

Также сервис доступен пользователям десктопных устройств и телевизоров с функцией Smart TV. То есть, если у устройства есть дисплей и выход в интернет, то с большей долей вероятности на нем можно будет смотреть фильмы и сериалы с помощью функционала нового кинотеатра.

Особенности виртуального сервиса

Первая и главная особенность – это общедоступность контента. Никаких платных подписок, эксклюзивного доступа и ограничений. Вся информация находится в открытом доступе и монетизируется с помощью партнеров-рекламодателей. Это уже стоит, как минимум того, чтобы держать подобный сервис в закладках браузера.

Второе преимущество – расширение каталога сразу по нескольким трендовым направлениям. Это и фильмы, от классики кинематографа до новинок, только появившихся на больших экранах и стриминг-платформах. Это и сериалы, в том числе популярные новинки, которые выкладываются не только в дубляже, но и озвучке известных студий. Важно, что часть продукции доступна на украинском языке.

Кроме фильмов и сериалов, которые привлекают основную часть целевой аудитории, в каталоге сервиса есть разделы с документальными передачами, мультфильмами, аниме и телевизионными шоу. Все разделы обновляются с учетом выхода новинок.

Для тех, кто не определился с выбором или имеет сформировавшиеся кино-предпочтения, на сайте кинотеатра и в приложении уже есть ТОПы и подборки по жанрам, направлениям, тематикам.