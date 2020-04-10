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10 апреля • обновлено в 14:09
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#Ураїнавдома: ведущие канала "Украина" рассказали, как будут праздновать пасхальные праздники на карантине

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Приближается один из самых больших религиозных праздников - Пасха. В этом году препятствием для веселого празднования пасхальных праздников стал карантин. Поэтому впервые мы не пойдем в церковь в пасхальную ночь святить куличи и не сможем обнять и посетить своих родственников, ведь проведем пасхальные праздники в своих домах в кругу семьи. Но несмотря на строгие ограничения даже маленькие планы на Пасху все же должны быть. Ведущие канала "Украина" решили поддержать своих зрителей и рассказать, как они планируют встретить и провести пасхальные праздники в этом году.

Виталий Школьный, ведущий новостей "Сегодня":

Многие годы, да что там годы, сколько себя помню — Пасхальный обед обязательно должен быть за столом с родителями и бабушкой. Но не в этот раз! Никаких поездок в гости — самоизоляция и карантин, твердо решили. Семья в группе риска из-за коронавируса, потому праздничное застолье и душевные посиделки организуем посредством видеосвязи. Благо и бабушка у нас технологичная и прогрессивная. Лучше преломить пасхальный хлеб вдали друг от друга в 2020-м, чтобы уже в следующем году, одолев заокеанские болезни , быть по-семейному рядом.

#Ураїнавдома: ведущие канала "Украина" рассказали, как будут праздновать пасхальные праздники на карантине

Ольга Грицык, ведущая новостей "Сегодня":

Эта "Пасха в изоляции" будет необычной для всех нас, поэтому так важно придать ей еще больше уюта. Обычно, мы с подругами собирались распис ывать писанки – это было не каноническое, а скорее наивное искусство, кто как умел и хотел изобразить. В этом году писанок не будет, но точно будут крашенки – яйца окрашены в разные цвета. И еще я думаю, как украсить дом, чтобы, несмотря на все, в воздухе пахло праздником. Это же Воскресение, дай Бог с ним все наладится и воскреснет привычная для нас радостная жизнь.

#Ураїнавдома: ведущие канала "Украина" рассказали, как будут праздновать пасхальные праздники на карантине

Ярослав Куц, ведущий программы "Контролер":

Освятить традиционно вербу и паску в церкви не сможем, ведь будем придерживаться ограничений в связи с карантином. А вот помолиться дома, зажечь свечи, и на Вербное воскресенье слегка похлопать вербовыми прутьями по попке сможем. Сами же веточки вербы наломаю прямо у себя во дворе. А на Пасху обязательно с семьей включим прямую трансляцию богослужения, помолимся вместе со святыми отцами, зажжем свечи и обязательно развеемся после строгого поста.

Игорь Пупков, ведущий новостей "Сегодня":

Все для Пасхи у меня есть: святая вода, яйца, пасхальные наклейки остались еще с прошлого года. Надеюсь, и пасочку куплю. Пасху я всегда отмечаю в покое и тишине. Обычно не готовлю много блюд, и в целом не люблю шумного застолья и суеты. Поэтому все будет как обычно, но без похода в храм. Молитва. И жизнь продолжается дальше!

#Ураїнавдома: ведущие канала "Украина" рассказали, как будут праздновать пасхальные праздники на карантине

Максим Сикора, ведущий новостей "Сегодня":

Карантин поломал все традиции. В церковь не поедем, куличи не освятим, с близкими и родственниками не увидимся, разве что по скайпу. Конечно, мы не будем нарушать правил домашней самоизоляции и отмечать Пасху дома. Праздничный стол точно будет, за покупками обязательных продуктов для праздника как всегда отправят кого не жалко - меня.

#Ураїнавдома: ведущие канала "Украина" рассказали, как будут праздновать пасхальные праздники на карантине

Тимур Асланов, в едущий программы "Гучна справа":

У меня очень много друзей, родных. И, конечно, со всеми ними на Пасху я увижусь по скайпу. Мы поздравим друг друга, пожелаем всего, чего принято желать в этот большой праздник. И в любом случае мы будем придерживаться карантина для собственной безопасности. Ведь я уверен, что сейчас в условиях пандемии коронавируса, самое опасное, что может сделать человек для себя и окружающих - это собираться на массовые мероприятия. Неважно, что это - концерт, митинги или празднования Пасхи. Потому что 86-го года после событий в Чернобыле, очень много людей тоже недооценивали значение радиации или считали, что слухи о ней преувеличены. Сейчас происходит то же самое.

Флешмоб #Укра їн аВдома, который с началом карантина запустил канал "Украина", объединяет украинцев в эти нелегкие времена, помогает услышать полезные советы, интересные идеи, слова поддержки, не опускать руки, понимать, что, находясь дома, мы спасаем друг друга, спасаем своих близких, спасаем нашу страну. Приобщиться к флешмобу может каждый, кто желает поделиться собственным опытом карантина.

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