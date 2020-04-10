Українавдома: ведучі каналу "Україна" розповіли, як святкуватимуть пасхальні свята на карантині

Наближається одне з найбільших релігійних свят – Великдень. Цього року перепоною для веселого святкування пасхальних свят є карантин. Тому вперше ми не підемо до церкви у великодню ніч святити паску і не зможемо обійняти і навідати своїх родичів, адже проведемо пасхальні свята в своїх оселях в колі сім’ї. Але попри суворі обмеження навіть маленькі плани на Великдень все ж мають бути. Ведучі каналу "Україна" вирішили підтримати своїх глядачів і розповісти, як вони планують зустріти і провести пасхальні свята цьогоріч.

Віталій Школьний, ведучий новин "Сьогодні":

Багато років, та що там роки, скільки себе пам'ятаю - Великодній обід обов'язково повинен бути за столом з батьками і бабусею. Але не цього разу! Ніяких поїздок в гості - самоізоляція і карантин, твердо вирішили. Сім'я в групі ризику через коронавірус, тому святкове застілля і душевні посиденьки організуємо за допомогою відеозв'язку. Благо і бабуся у нас технологічна і прогресивна. Краще переломити великодній хліб далеко один від одного в 2020-му, щоб уже в наступному році, здолавши заокеанські хвороби, бути по-сімейному поруч.

Ольга Грицик, ведуча новин "Сьогодн і":

Цей "Великдень в ізоляції" буде незвичним для усіх нас, тому так важливо додати йому ще більше затишку. Зазвичай, ми з подругами збирались писати писанки - це було не канонічне, а швидше наївне мистецтво, хто як умів і що хотів зобразити. Цього року писанок не буде, але точно будуть крашанки - яйця пофарбовані у різні кольори. І ще я думаю, як прикрасити дім, щоб, попри все, в повітрі пахло святом. Це ж Воскресіння, дай Бог разом з ним все налагодиться і воскресне звичне для нас радісне життя.

Ярослав Куц, ведучий програми "Контролер":

Посвятити традиційно вербу і паску в церкві не зможемо, адже будемо дотримуватись обмежень у зв’язку з карантином. А от помолитися вдома, запалити свічки, і на Вербну неділю злегка похлопати різочками верби по дупцям зможемо. Самі ж гілочки верби наламаю прямо в себе в дворі. А на Великдень обов’язково з родиною ввімкнемо пряму трансляцію богослужіння, помолимось разом зі святими отцями, запалимо свічки і обов’язково розвіємось після суворого посту.

Ігор Пупков, ведучий новин "Сьогодні":

Все для Великодня в мене є: свята вода, яйця, пасхальні наліпки залишились ще з минулого року. Сподіваюсь, і пасочку куплю. Великдень я завжди відзначаю у спокої і тиші. Зазвичай не готую багато страв, і в цілому не люблю гучного застілля і метушні. Тому усе буде як завжди, але без походу у храм. Молитва. І життя триває далі!

Максим Сікора, ведучий новин "Сьогодні":

Карантин поламав усі традиції. До церкви не поїдемо, паски не посвятимо, з близькими та родичами не побачимось, хіба що по скайпу. Звісно, ми не порушуватимемо правил домашньої самоізоляції і відзначатимемо Великдень вдома. Святковий стіл точно буде, на закупи обов'язкових продуктів для свята як завжди відішлють кого не шкода – мене.

Тимур Асланов , ведучий програми "Гучна справа":

У мене дуже багато друзів, рідних. І, звичайно, з усіма ними на Великдень я побачусь по скайпу. Ми привітаємо один одного, побажаємо всього, чого заведено бажати в це велике свято. І в будь-якому разі ми будемо дотримуватись карантину для власної безпеки. Адже, я впевнений, що зараз в умовах пандемії коронавірусу, найнебезпечніше, що може зробити людина для себе і оточуючих – це збиратись на масові заходи. Немає значення, що це – концерт, мітинги чи святкування Великодня. Тому що 86-го року після подій в Чорнобилі, дуже багато людей теж недооцінювали значення радіації або вважали, що чутки про неї перебільшені. Зараз відбувається те ж саме.

Флешмоб #УкраїнаВдома, який з початком карантину запустив канал "Україна", гуртує українців ці нелегкі часи, допомагає почути корисні поради, цікаві ідеї, слова підтримки, не опускати руки, розуміти, що, перебуваючи вдома, ми рятуємо одне одного, рятуємо своїх близьких, рятуємо нашу країну. Долучитися до флешмобу може кожен, хто бажає поділитися власним досвітом карантину.

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