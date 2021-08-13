ТОП 3 автошколы Киева: как выбрать и сколько стоит

Рейтинг составлен на основании множества аспектов, включая репутацию учебных организаций и реальные отзывы выпускников, которые прошли обучение и доступны на портале "Автошколы Столицы".

Очень часто перед начинающими автомобилистами встает вопрос о поиске учебного заведения для получения водительских прав. Если поставлена цель стать умелым водителем, к его выбору выдвигаются высокие требования.

Зная все тонкости поиска автошколы , где предоставляют качественные теоретические и практические знания, можно благополучно получить права и быстро приобщиться к рядам автолюбителей.

Главные критерии, которым должна соответствовать автошкола в Киеве:

Видео дня

Наличие лицензии. Прежде чем поступить на водительские курсы, следует удостовериться о прохождении заведением аккредитации (лицензирование). В аккредитованных школах обязательным условием является прохождение сотрудниками медкомиссий, преподаватели автошколы должны иметь дипломы об образовании или аттестаты специалистов и соблюдение других норм, свойственных для лицензированного учреждения. Учебно-материальная база и методики обучения. Во время выбора автошколы стоит внимательно обратить внимание на техническое оснащение учебных классов и площадок для практических занятий. В аудиториях обязательно должны присутствовать компьютеры, за которыми проводятся индивидуальные и групповые занятия, а также сдача экзаменов, специальные макеты для вождения, включая руль и педали и пр. Качество преподавания. Делая выбор в пользу той или иной автошколы, следует учитывать квалификацию педагогического персонала и инструкторского состава, от уровня которой будет зависеть качество обучения. Удобство расположения автошколы. Ключевым моментом при поиске автомобильной школы является расстояние. Важно, чтобы заведение располагалось неподалеку от дома или работы. Время проведения занятий. Нелишним будет узнать, есть ли возможность обучаться в выходные, утром, днем или только в вечерние часы? Желательно чтобы в учебной организации был гибкий график занятий, что особенно важно для максимально занятых граждан.

Также следует внимательно читать договор, в котором указаны предлагаемые условия сотрудничества.

Если учреждение соответствует всем вышеперечисленным критериям, можно смело подавать документы и приступать к занятиям. Следуя вышеперечисленным советам, можно без труда найти необходимую школу по подготовке водителей, которая подходит под определенные требования и возможности.

Далее представлен ТОП-3 автошкол, где можно гарантировано получить водительское удостоверение и в скором времени стать умелым водителем, не представляющим опасности для себя и пассажиров.

Преимущества: автошкола Мустанг имеет один из самым большим количеством филиалов по Киеву.

Основные филиалы:

1. м. Вырлица ул. Вербицкого, 26-в (СШ 255)

Номера телефонов: +38 (044) 466-44-04 и +38 (063) 668-38-38

2. м. Харьковская ул. Кошица, 8 (СШ № 296)

Номера телефонов: +38 (044) 466-44-04 и +38 (063) 668-38-38

3. м.Осокорки ул. Урловская, 19-б (СШ № 329)

Номера телефонов: +38 (044) 466-44-04 и +38 063 668-38-38

4. м. Минская ул. Маршала Тимошенка, 13-Б. університет ім. Б. Грінченка (каб. 313)

Номера телефонов: +38 (044) 233-26-03 и +38 (093) 233-26-03

5. м. Золотые Ворота ул. Прорезная, 19-А (СШ № 57)

Номера телефонов: +38 (044) 331-58-31 и +38 (073) 735-17-05

Обучение: категория В.

Стоимость: от 8900 грн.

Автомобили: KIA RIO, Chevrolet Aveo, Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer.

Преимущества: одна из старейших и проверенных автошкол Киева.

Основные филиалы:

1. м. Позняки вул. Бориса Гмирі, 3-Б (Скандинавская гимназия)

Номера телефонов: +38 063 668-38-38

2. Куреневка ул. Вышгородская, 6 (Школа №8)

Номера телефонов: +38 (044) 331-58-31 и +38 (073) 735-17-05

3. м. Героев Днепра пр. Героев Сталинграда, 47 (СШ №328 - Гимназия "Потенциал")

Номера телефонов: +38 (044) 233-26-03 и +38 (093) 233-26-03

4. м. Почайна ул. Кириловская, 132 (ул. Фрунзе)

Номера телефонов: +38 (044) 331-58-31 и +38 (073) 735-17-05

Обучение: по категории В и практические занятия по вождению в Киеве

Стоимость: от 8990 грн.

Автомобили автошколы: Daewoo, Chevrolet, Toyota, Mitsubishi.

Преимущества: есть обучение вождению в онлайне

Основной филиал: пл. Севастопольская ул. Мартиросяна, 6

+38 (044) 331-58-31

+38 (073) 735-17-05

Обучение: категории прав В.

Стоимость: от 9000 грн

Автомобили: Hyundai Getz, KIA RIO, Chevrolet Aveo, Volkswagen Polo.

Все учебные заведения, которые занимаются подготовкой и переподготовкой водителей придерживаются определенных требований, установленных действующим законодательством, согласно которым в автошколах должны присутствовать:

специальные классы, отвечающие всем санитарным и пожарным нормам;

учебные пособия и технические приспособления;

демонстрационные стенды основных узлов автомобилей;

плакаты с правилами движения на дороге;

схема города и перекрестков;

стенды и макеты дорожных знаков, светофоров, машин;

аптечка.

Завершающим этапом обучения в автошколе является сдача внутренних экзаменов, разделенных на две части - теорию и практику. Проверка знаний проводится по принципу экзамена ГАИ. На теоретическом экзамене ученику выдается два билета, в каждом из которых находится по 20 вопросов, связанных исключительно с ПДД. Сложность и вариативность заданий каждая автошкола определяет самостоятельно. Для успешной сдачи зачета следует правильно ответить на 38 вопросов из 40 в экзаменационном листе. Если было допущено более 3 ошибок, потребуется пересдача.

Насчет практической части, то она разделяется на два этапа. Экзамен проходит на автодроме и в городских условиях. На площадке нужно выполнить 5 упражнений (парковка, разворот, змейка, въезд задним ходом с разных сторон). Для сдачи экзамена следует идеально справиться с каждым из них, чтобы инструктор не вмешивался в процесс вождения. В случае невыполнения хотя бы одного упражнения на площадке, доступ к езде в черте города запрещен.

Во время вождения в городских условиях ученик должен проехать по определенному маршруту в течение 10-15 минут. Чтобы успешно пройти эту часть внутреннего экзамена допускаются две незначительные ошибки, либо одно вмешательство инструктора.

Успешно пройденный тест внутри школы позволяет определить степень квалифицированной подготовки выпускника. По статистике более 90% учащихся сдают экзамены с первого раза.

Чтобы стать настоящим мастером езды на автомобиле, достаточно будет от 20 до 40 уроков для вождения.

Длительность полного курса обучения в автомобильной школе составляет от 2 до 3 месяцев, а продолжительность одного практического занятия - 2 академических часа.

Занятия в лучших автошколах проходят в рамках трех программ, которые отличаются между собой по количеству теоретических занятий и часов вождения:

Экспресс - программа рассчитана для людей, имеющих навыки вождения, чтобы восстановить забытые навыки и приобрести новый уровень знаний. Экспресс подготовка включает 100 часов теории (20 уроков) и 20 часов вождения (10 уроков по 2 часа). Стоимость от 8990 грн.

Стандарт - оптимальная для приобретения фундаментальных навыков вождения программа, рассчитанная для тех, кто делает первые шаги на водительском поприще. Ее продолжительность составляет 100 часов теории (20 уроков) и 30 часов вождения (15 уроков по 2 часа). Стоимость от 10990 грн.

Максимум - программа с наибольшим количеством уроков и часов вождения, рассчитанная для начинающих водителей или женщин, которые никогда не садились за руль автомобиля и не сталкивались с опытом вождения. Данный курс позволяет получить максимальные навыки управления автомобильным транспортом и состоит из 100 часов теории и 40 часов практики (20 уроков по 2 часа). Стоимость от 12990 грн.

При необходимости для особо загруженных, а также тех, кто не уверен в себе и не имеют возможности освоить навыки вождения за отведенное время, можно использовать дополнительные индивидуальные уроки.

При выборе автошколы для дальнейшего обучения вождению важно также руководствоваться такими факторами как ценовая политика, наличие современных автомобилей, удобство прохождения медицинской комиссии.

Обучиться азам водительского мастерства можно удаленно. Прослушать курс теоретических занятий желают преимущественно люди с большой занятостью. Полноценное дистанционное обучение обеспечивает педагогический состав с соответствующим уровнем подготовки. Следует отметить, что проведение теории в онлайн режиме дешевле на 500 грн.

Практическое обучение возможно только в очной форме.

При выборе автомобиля для прохождения обучения в автошколе следует учитывать несколько важных факторов, которые должны учитывать все кандидаты в водители.

Практику вождения в автошколе представляется возможным пройти на АКПП или МКПП на выбор. Автомобиль автошколы также используется для сдачи практического экзамена.

Наиболее популярным является вождение на автомобилях с автоматической коробкой передач, поскольку обучаться с их помощью намного легче и быстрее. Плюс ко всему, модели с автоматикой отличаются великолепным дизайном, отличной функциональностью и качеством езды. При этом обучение на таких авто обойдется дороже, а результат учебы будет менее эффективным. Во-первых, будут возникать сложности во время езды на автомеханике. Во-вторых, усложняется сдача экзамена в ГИБДД, поскольку его проведение осуществляется только на МКПП.

Намного сложнее ездить на автомобиле с механической коробкой передач, поскольку во время управления таким транспортным средством необходимо одновременно следить за ситуацией на дороге и управлением авто. Однако прохождение учебной практики с помощью подобного транспортного средства можно набраться большого опыта и познать все аспекты вождения.

Автошколы предлагают различные варианты учебных автомобилей с АКПП, включая WV Polo, Volkswagen passat и др.

Любители механики могут выбрать Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo и опытного инструктора. Очень часто для практических занятий многие ученики выбирают Daewoo Matiz. Небольшие параметры автомобиля позволяют с легкостью адаптироваться к дорожным условиям, удобно парковаться и маневрировать на дороге. В любом случае каждый выбирает для себя какой автомобиль ему использовать для обучения.

Выбор образовательного учреждения для обучения вождению является довольно ответственной задачей. Все желающие сесть за руль автомобиля могут пройти обучение в одной из этих школ, где можно овладеть навыками вождения водителя.