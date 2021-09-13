Обновляем детский осенний гардероб: модные тренды-2021
С наступлением осени родители начинают задумываться о смене детского гардероба. И дело не только в погодных изменениях: зачастую дети вырастают из старой одежды еще быстрее, чем вещи выходят из моды. Выбирая уютный осенний образ для ребенка, обратите внимание на тренды, которыми пестрят коллекции 2021 года.Яркие цвета и кислотные оттенки
Осенняя одежда не должна быть скучной и безликой. Яркая палитра — одна из модных тенденций осени 2021 года. Также приветствуются принты, которые оживят образ. Не теряют актуальности "космические" футуристические цвета, неоновая отделка, металлизированные ткани, голограммы и эффект лакового покрытия.
По мнению дизайнеров, родителям стоит обратить внимание на глубокий черный цвет, которому специалисты Pantone дали название "Безлунная ночь". Как и весной 2021, в тренде остаются красные оттенки (от алого до темно-бордового), а также фиолетовый.
Кроме того, возрастающий интерес к проблемам экологии стал причиной популярности природных цветов:
коричневого,
песочного,
бежевого,
лесного зеленого,
ржаво-красного.
Тенденции осени 2021 — практичность и раскрепощенность, простые силуэты и непринужденные линии. Куртки и пальто со спущенными плечами, оверсайз и удлиненные рукава прослеживаются во многих модных коллекциях.
Актуальной остается одежда унисекс, которая подойдет как мальчикам, так и девочкам. Это могут быть закрытые пуловеры крупной вязки, укороченные брюки с лампасами, клетчатые рубашки и стеганые жилеты. Приветствуются оригинальные детали, например, карманы и вставки из бархата, меха, элементы с использованием стразов и пайеток, позволяющие выгодно выделиться на фоне сверстников. Пополнить гардероб можно на Pampik.com, в каталоге которого вы найдете много актуальных новинок.Спорт-шик и многослойность
Осень 2021 года приветствует необычные сочетания и причудливые смешения стилей. Девочкам дизайнеры советуют сочетать спортивные платья и юбки асимметричного кроя из органзы и шифона с верхней одеждой оверсайз, кожаной курткой-косухой или тренчем из синего денима.
Маленьким джентльменам рекомендуются кофты с градиентным вязанием и толстовки в сочетании с брюками-карго, джоггерами или трикотажными штанами с объемными карманами. Дополнить образ можно вязаной шапкой бани или бейсболкой.Неувядающая классика
Кожаные и джинсовые брюки классического кроя, монохромные трикотажные пуловеры с карманами и водолазки, юбки и платья из атласа и шерсти — идеальны для создания школьного лука и образа для непринужденной прогулки. Сочетать их можно с кедами и кроссовками, ботинками на тракторной подошве или высокими сапогами.
Главный совет родителям: прислушивайтесь к мнению вашего ребенка. Процесс подбора одежды и аксессуаров разовьет креативность и подарит юному дизайнеру свободу самовыражения.