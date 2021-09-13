Обновляем детский осенний гардероб: модные тренды-2021

С наступлением осени родители начинают задумываться о смене детского гардероба. И дело не только в погодных изменениях: зачастую дети вырастают из старой одежды еще быстрее, чем вещи выходят из моды. Выбирая уютный осенний образ для ребенка, обратите внимание на тренды, которыми пестрят коллекции 2021 года.

Осенняя одежда не должна быть скучной и безликой. Яркая палитра — одна из модных тенденций осени 2021 года. Также приветствуются принты, которые оживят образ. Не теряют актуальности "космические" футуристические цвета, неоновая отделка, металлизированные ткани, голограммы и эффект лакового покрытия.

По мнению дизайнеров, родителям стоит обратить внимание на глубокий черный цвет, которому специалисты Pantone дали название "Безлунная ночь". Как и весной 2021, в тренде остаются красные оттенки (от алого до темно-бордового), а также фиолетовый.

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Кроме того, возрастающий интерес к проблемам экологии стал причиной популярности природных цветов:

коричневого,

песочного,

бежевого,

лесного зеленого,

ржаво-красного.

Тенденции осени 2021 — практичность и раскрепощенность, простые силуэты и непринужденные линии. Куртки и пальто со спущенными плечами, оверсайз и удлиненные рукава прослеживаются во многих модных коллекциях.

Актуальной остается одежда унисекс, которая подойдет как мальчикам, так и девочкам. Это могут быть закрытые пуловеры крупной вязки, укороченные брюки с лампасами, клетчатые рубашки и стеганые жилеты. Приветствуются оригинальные детали, например, карманы и вставки из бархата, меха, элементы с использованием стразов и пайеток, позволяющие выгодно выделиться на фоне сверстников. Пополнить гардероб можно на Pampik.com, в каталоге которого вы найдете много актуальных новинок.

Осень 2021 года приветствует необычные сочетания и причудливые смешения стилей. Девочкам дизайнеры советуют сочетать спортивные платья и юбки асимметричного кроя из органзы и шифона с верхней одеждой оверсайз, кожаной курткой-косухой или тренчем из синего денима.

Маленьким джентльменам рекомендуются кофты с градиентным вязанием и толстовки в сочетании с брюками-карго, джоггерами или трикотажными штанами с объемными карманами. Дополнить образ можно вязаной шапкой бани или бейсболкой.

Кожаные и джинсовые брюки классического кроя, монохромные трикотажные пуловеры с карманами и водолазки, юбки и платья из атласа и шерсти — идеальны для создания школьного лука и образа для непринужденной прогулки. Сочетать их можно с кедами и кроссовками, ботинками на тракторной подошве или высокими сапогами.

Главный совет родителям: прислушивайтесь к мнению вашего ребенка. Процесс подбора одежды и аксессуаров разовьет креативность и подарит юному дизайнеру свободу самовыражения.