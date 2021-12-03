Краткий путеводитель в профессию, или Дизайнеры – люди будущего

Какие профессии в дизайне сейчас в топе? Почему?

Каждый год топовые медиа издания обновляют рейтинг профессий, которые будут востребованы через 10, 15 или 20 лет. И неотъемлемой частью такого списка всегда становятся профессии, связанные с дизайном: графический дизайн, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн или дизайн продукта, или предметный дизайн.

Бесспорно, со временем часть специальностей можно будет заменить или автоматизировать, однако творчество и креативность всегда будет весомой привилегией человека, овладеть которым компьютерам не под силу. Конкретно дизайн несет в себе функцию изменять и улучшать жизнь людей. Варьироваться может инструментарий или задача дизайнера, но необходимость создания новых, комфортных условий будет существовать всегда. Дизайн – ключ к будущему, потому что самая большая ценность будущего – креатив. То, что нельзя заменить искусственным интеллектом или современными технологиями.

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Дизайнер интерьера. Эта специальность считается одной из самых прибыльных. Если раньше люди оформляли дизайн домов самостоятельно, сегодня они все чаще обращаются за помощью к профессионалам. Ведь качественный дизайн интерьера – это не только о красоте и визуальной эстетике, но и комфорте клиента, долгосрочности и удобстве. Умение создать интерьер с характером, не ограничиваясь стандартными решениями – то, что может предложить человек с опытом в профессии.

Супер скил: разрабатывать концепции дизайна и интерьера, на основе запроса клиента, тонко ощущать и отражать его внутренний мир в основе проекта.

Предметный дизайнер. Запрос на эту профессию растет с каждым годом, ведь мы непрерывно наблюдаем за эволюцией и усовершенствованием предметов декора и мебели, которыми пользуемся каждый день. Именно предметный дизайнер отвечает за формирование функциональности и эстетичности интерьера, отвечающего актуальным трендам и модным тенденциям рынка.

Супер скил: креативность в сочетании с математическим складом ума. Для того чтобы работать в этой сфере, специалист должен разбираться в маркетинге, искусстве и дизайне, овладеть компьютерным программированием и методологией дизайн-проектирования.

Ландшафтный дизайнер. Любой дизайн подразумевает выразительные средства, акценты и технические приёмы. Для ландшафтного дизайнера такими средствами выступают предметы природного ландшафта – растения, постройки, садовые аксессуары. Сегодня, когда во всех странах мира ведутся работы по улучшению внешнего вида городов, дизайн должен гармонировать с существующими домами, архитектурой, инфраструктурой и окружающей природой.

Супер скил: разбираться в растениях, глубоко владеть знаниями по ботанике, разбираться в архитектуре, чтобы грамотно компоновать композиционные элементы, учитывая их эстетическое и функциональное сочетание во время сезонности.

Фэшн-дизайнер. Больше чем создание одежды и аксессуаров сегодня профессия требует незаурядной креативности, умения визуализировать свои идеи как на бумаге, так и с помощью использования профессиональных программ. Кроме того, специалисты направления должны непрерывно следить за современными трендами и веяниями моды, чтобы предлагать интересные нестандартные идеи.

Супер скил: обладать развитым чувством стиля, дизайн-мышлением и предвкушать тренды.

Графический дизайнер. Специалист, в работу которого входит разработка и создание почти всех окружающих нас сегодня материалов: вывески, рекламные борды, плакаты, логотипы и т.д. Именно графический дизайнер отвечает за визуальную айдентику продукта, разрабатывает фирменную стилистику, основную концепцию и отвечает за эстетику продукта.

Супер скил: внимание к деталям, умение мыслить отвлеченно и выражать собственные идеи через графику.

Как сделать верный выбор, когда начинаешь с нуля?

Не бойтесь сделать первый шаг. В эпоху интернета и социальных сетей возможности для обучения безграничны: смотрите вебинары, слушайте подкасты, подписывайтесь на релевантные каналы в YouTube. Не сравнивайте себя с другими, концентрируйтесь на собственных целях и во что бы то ни стало идите к цели. Не бойтесь ошибаться – чем больше ошибок вы совершите в процессе обучения, тем лучше вы будете понимать основы профессии и сможете использовать приобретенные навыки в будущей работе. Прислушивайтесь к себе и выбирайте ту специальность, которая доставляет вам удовольствие.

Составьте список собственных хобби, чтобы лучше понять свои сильные стороны. Подумайте, что вы хотите получить от будущей профессии. Если сомневаетесь в себе, обратитесь за советом к окружающим, их советы и наблюдения могут вдохновить вас. А еще, не бойтесь знакомиться с людьми, которые уже работают в интересующей вас сфере.

Какова ценность дизайнера сегодня?

Сегодня дизайн стал одним из ключевых факторов успеха многих компаний. Только на примере Apple или Ikea мы можем проследить успех брендов, основавших собственные империи на идее безупречного дизайна, удобного для пользования. Именно этот подход является основополагающим в работе любой компании, стремящейся выйти на престижный уровень.

Кроме того, работая в сфере дизайна, специалист может самостоятельно контролировать собственную занятость и график, работая из любой страны мира. Вам не нужно подстраиваться под работодателя или компанию, вы свободны планировать работу в таком темпе, который будет удобен для вас.

Почему важно вкладывать в свое образование?

Сегодня, чтобы быть успешным и востребованным специалистом, недостаточно получить дипломное образование ограничив этап обучения университетским курсом. Рынок труда в мире постоянно меняется и развивается и навыки, которые были важны еще вчера, завтра не будут нести никакой ценности. Поэтому важно постоянно совершенствоваться, следить за востребованными умениями и учиться им.

Одним из лучших способов потратить деньги в период экономического шторма будет вложить их в себя, а точнее, в свой будущий доход. Это может быть, например, покупка профессионального курса или мастер-класса для повышения квалификации. В такой момент важно понять, что нет никакого отвлеченного смысла жизни. Смысл жизни – в жизни. Цель жизни – в том, чтобы получать от нее удовольствие. А жизненный ориентир – самореализация.

Почему слушатели должны выбрать Европейскую Школу Дизайна?

В Украине Европейская Школа Дизайна мастодонт дизайн-образования, которая уже 12 лет раскрывает творческий потенциал и формирует дизайн-среду, это подтверждают более 5000 дизайнеров, которые изменили жизнь и успешно монетизируют себя на рынке.

Школа обучает дизайну как эффективному способу трансформации и реализации независимо от возраста. Так что если мы говорим о будущем, то уже должно было освоить одну профессию, современному миру нужны специалисты-профессионалы широкого профиля, которые разбираются во многих направлениях дизайна. И именно Европейская школа дизайна дает такую ​​возможность.