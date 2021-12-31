Безалкогольное пиво – хорошее дополнение к праздничному столу

Приходит период длительных праздников в Украине — время, которое у нас ассоциируется с удовольствием: мы обмениваемся подарками, встречаемся с родными, есть больше времени на друзей и развлечения. Гурманы получают удовольствие от праздничных изысканных блюд.

Подчеркнуть их вкус, создать непринужденную атмосферу в компании помогает бокал хорошего пива. Для поклонников легкого хмельного напитка один из лидеров украинского пивоваренного рынка AB InBev Efes Украина подготовил предложение — безалкогольное Черниговское Белое 0.0 и Stella Artois Free Alco.

Безалкогольный напиток подходит не только водителям, ведь после бокала безалкогольного можно садиться за руль, но и для каждого, кто хочет почувствовать праздник, не пьянея. Производство безалкогольного пива отличается только процессом удаления алкоголя. Все ингредиенты, вкусовые и качественные характеристики остаются неизменными. Такое пиво придется по вкусу всем любителям пенного, позволит сохранить ясный ум, подойдёт водителям и спортсменам.

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Существует миф, что безалкогольное пиво противопоказано за рулем. В действительности невозможно опьянеть от напитка, в котором содержание алкоголя не превышает 0,5%. Во время путешествия можно подчеркнуть безалкогольным пивом вкус блюд за обедом или ужином, а затем спокойно продолжить поездку. Компания AB InBev Efes Украина выступает за ответственное потребление алкоголя и, в частности, уже более 10 лет реализует национальную программу "Выпил? За руль не садись!", чтобы предупреждать случаи вождения в нетрезвом состоянии.

Известные украинские блогеры поддержали актуальность потребления безалкогольного пива и подтвердили мнение о его уместности во многих случаях.

Сергей Середа @serega_sereda уверяет, что Stella Artois Alcohol Free – отличная безалкогольная альтернатива популярному лагерю Stella Artois. Аромат и вкус Alcohol Free максимально приближены к алкогольной версии, ведь компания долго работала над тем, чтобы сохранить легендарный вкус. В частности, пивовары возвращают в процесс некоторые ароматические вещества, которые были удалены вместе с алкоголем, придавая хмельному напитку подлинный пивной вкус. Вместе с безалкогольным Stella Artois можно насладиться просмотром фильма вместе с семьей.

Пилот ANDREY BUTS @anreybuts рассказал, что во время новогодних праздников семьи встречаются и делятся самыми теплыми моментами. Так, когда он жил с родителями, они с отцом любили вечером вместе выпить пиво. Но так как семья у него спортивная, то обычно пиво было безалкогольным. В последнее время Андрей предпочитает Черниговское Белое 0 Alco. Его легко можно выпить вечером с друзьями, а утром заняться спортом.

Фудблогер Елена Ермоленко @elena_ermolenko считает, что Черниговское Белое 0 Alco наполнит жизнь радостными моментами, которые захочется разделить с близкими – семьей и друзьями. Любимый вкус пшеничного нефильтрованного пива станет отличным дополнением к новогодним приключениям и празднованию в кругу семьи.