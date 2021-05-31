Автомобиль Илона Маска: особенности электромобиля Tesla

Машины под брендом Tesla — это отлично разрекламированный товар, однако он оправдывает свою популярность технологиями. В первую очередь отличаются возможности электромобилей. Общая тенденция перехода с горючего топлива на экологически безопасные компоненты завоевала весь мир.

Прогнозы американских компаний утверждают, что через десяток лет ДВС вовсе потеряют актуальность. Тогда вы можете обогнать время и купить Теслу сейчас. Электромобиль этой компании будет хорош и в Украине, где электрозаправки пока только начинают развитие.

Благодаря разработкам и техническим особенностям строения автомобиль имеет большой запас для хода от зарядки до зарядки. В среднем машина может пройти около 450 км. Преимуществом становится и быстрый разгон: до 100 км/ч за 4,5 с, а максимальный разгон до 250 км/ч.

Популярная модель авто, работающего без ДВС, — Tesla Model S. Разберем ее характеристики:

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толщина батарей составляет 10 см, что никак не изменяет корпус;

возможность постоянного подключения к интернету;

автономное управление автомобилем.

Сама компания позиционирует себя как гик-френдли, поскольку автомобили создаются практическим путем. О всех открытиях и разработках сообщается на официальном форуме Tesla Motors.

Внутренний дизайн автомобиля полностью минималистичен. Разработчики придерживаются мнения о важности размещения только нужных предметов в салоне. Сенсорный дисплей заменяет огромное количество других элементов управления. Так водитель получает максимум пользы от использования машины и не отвлекается на лишние детали интерьера.

К тому же автомобиль Tesla относится к премиум-классу. Эта характеристика подчеркивает выгодные стороны машины и влияет на цену — средняя стоимость на OLX составляет миллион гривен. Седан серии Tesla S был впервые представлен в 2009 году, а последние поколения полностью соответствуют требованиям эстетики.