В Украине полиция оставила под охраной только двух кандидатов в президенты: названы фамилии

Национальная полиция Украины сняла охрану с семи кандидатов в президенты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков "Українським Новинам", отметив при этом, что под охраной продолжают находиться Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

"Да (сняли охрану со всех. — Ред.), кроме Тимошенко и Зеленского. До конца подсчета, видимо, останется только у Зеленского", — сказал он.

При этом министр не назвал фамилии кандидатов, с которых была снята охрана.

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 марта в Украине прошли выборы президента-2019. Украинцы выбирали среди 39 кандидатов.

Результаты Национального экзит-пола показали, что Украину ждет второй тур голосования, и в него выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Юлия Тимошенко занимает третье место.

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