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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

В Украине полиция оставила под охраной только двух кандидатов в президенты: названы фамилии

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Национальная полиция Украины сняла охрану с семи кандидатов в президенты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков "Українським Новинам", отметив при этом, что под охраной продолжают находиться Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

"Да (сняли охрану со всех. — Ред.), кроме Тимошенко и Зеленского. До конца подсчета, видимо, останется только у Зеленского", — сказал он.

При этом министр не назвал фамилии кандидатов, с которых была снята охрана.

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В Украине полиция оставила под охраной только двух кандидатов в президенты: названы фамилии

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 марта в Украине прошли выборы президента-2019. Украинцы выбирали среди 39 кандидатов.

  • Результаты Национального экзит-пола показали, что Украину ждет второй тур голосования, и в него выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Юлия Тимошенко занимает третье место.

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Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кого же выбрать... Уголовницу, шута-шестёрку или алкаша?... С днём дурака
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Полный атас!!!
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