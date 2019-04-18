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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський розкрив свій план об'єднання України

10.8тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає, що його рідкісні появи на різних політичних шоу стають моментом, який об'єднує українців. Ще одним важливим фактором, запевнив шоумен, є спілкування в соцмережах.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "РБК-Україна". "А тепер уявіть, якщо я щодня буду ходити, і до всіх журналістів? Поважаю всіх, не в цьому справа – це мій підхід, моя інформаційна політика. Я на це поставив із самого початку. Рідкісні появи, які зводять людей разом, об'єднують їх", – сказав він. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас Зеленський заявив, що має намір активно "комунікувати з людьми, щоб їх почути" в разі, якщо стане президентом.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот із відео

Говорячи про ефективність таких методів, він навів приклад зі своїм роликом, знятим на НСК "Олімпійський": "Не важливо, є у тебе вдома телевізор чи ні. Було так раніше – у дворі сідали й дивилися. Ти об'єднуєш людей. Тому, як тільки люди відчують, що з ними говорять, їх чують, і – найважливіше – їхній голос дуже сильно впливає на зміни в країні, які починаються й із законодавчих змін, повірте мені... Що таке ролик зі стадіоном? Хороший, поганий, я взагалі не беруся оцінювати, не займаюся оціночною історією. Я був впевнений, що буде десять мільйонів (переглядів. – Ред.). Мені сказали: "Вово, буде один". А зараз чотирнадцять. Тобто, ось ця комунікація, я вважаю, що це номер один у вирішенні будь-яких питань".

Зеленський запевнив, що його головна мета – об'єднати країну. "Я буду щодня записувати відео до східних регіонів України і говорити до них: погляньте, НАТО – не звірюка, і вона не проковтне вас. Дивіться, що це. Нехай люди думають, нехай почнуть читати про це, вивчати", – сказав кандидат у президенти.

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Водночас він заявив, що у планах його команди – впровадження проекту зі створення "електронної країни".

"Люди повинні в будь-який момент у телефоні поставити запитання чиновникові. Це не важливо, там у нього може бути служба, яка дивиться, відповідає, одна людина не впорається з таким прийомом інформації. Але якщо ти міністр інфраструктури... Я не можу знати, що на такій-то дорозі дірка, але я міністр, я дам по шапці будь-кому й у будь-якому регіоні, якщо знатиму. Я не знаю, товариші, чи доб'ємося ми всього цього за п'ять років, якщо ми виграємо. За п'ять років, тому що це моя позиція – ми приходимо на п'ять років", — пояснив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що не готовий до коаліції з екс-регіоналами Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком. Водночас він підкреслив, що також не має наміру об'єднуватися зі своїм опонентом Петром Порошенком.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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