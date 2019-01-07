Новогоднее заявление шоумена Владимира Зеленского об участии в выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года, создало сразу несколько интриг и превратило эти выборы сразу в несколько тестов.

Что касается главной, то есть политической интриги, то, будучи гражданином страны-агрессора, я стараюсь воздерживаться от критического анализа внутриполитических событий в Украине. Поэтому ограничусь тем, что приведу данные украинских социологов. Группа "Рейтинг" и Центр социологического мониторинга совместно с украинским Институтом социальных исследований ставят Зеленского на второе место в рейтинге кандидатов: соответственно 13,4% и 10,8%. Букмекерская компания Elektra Wjrks Limited (Гибралтар) повысила ставки на победу Зеленского с 8:1 до 6,5:1, по состоянию на 5 января 2019 года. У Тимошенко – два с половиной к одному, у Порошенко – три с половиной к одному.

Владимир Зеленский

Ну, и вполне очевидный результат выдвижения Зеленского – это крушение надежд на серьезное участие в президентской кампании "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и стоящего за ним путинского кума Медведчука. Зеленский неизбежно всосет весь восточный проукраинский электорат и всех тех русскоязычных украинцев, которые, будучи патриотами Украины, не имели своего представительства во власти. Рискну предположить, что, если Зеленский не наделает каких-то совсем уж несусветных глупостей, то его партия "Слуга народа" имеет все шансы потеснить, а то и вовсе вытеснить пропутинскую "Оппозиционную платформу" из парламента.

Новости Зеленский бросил вызов Путину

Поскольку Владимир Зеленский — еврей, то не менее интересно, как в случае его участия в выборах Украина пройдет очередной тест на юдофобию. Российский телевизор вот уже пять лет вопит про "нацистское государство", созданное в Украине. Соловьев, Сатановский и Кедми призывают уничтожить "нацистское государство", и ни в коем случае не вести с "нацистской властью" переговоры. То, что во главе "нацистского правительства" Украины стоит человек по фамилии Гройсман, обитателей российского телевизора не смущает. Полагаю, что они будут орать про "нацистскую власть", даже если в Украине еврея изберут президентом.

Юдофобы есть в каждой стране, но их доля и влияние на политическую жизнь различно и в некоторых странах делает еврейское происхождение политика непреодолимым барьером для попадания на высший государственный пост. Например, одной из причин, по которым российская политическая и экономическая элита отказалась поддержать Явлинского на пост президента в 1996 и 1999 годах, было его еврейское происхождение. Очевидно, что это была не единственная и, скорее всего, не главная причина. Но тезис: "В России никогда не изберут еврея президентом" звучал постоянно в обсуждениях, когда речь шла о том, на кого делать ставку на выборах. Причем, этот тезис выдвигали не юдофобы, а люди, убежденные, что антисемитизм в России занимает если не господствующие, то весьма влиятельные позиции.

В большинстве стран западной Европы антисемитизм не влияет на политическую жизнь, что проявляется в том, что евреев периодически избирают главами государства. Черчилль утверждал, что в Британии не может быть антисемитизма, поскольку англичане не считают себя глупее евреев. И поэтому британцы избирали своим премьер-министром Бенджамина Дизраэли, гордящегося своим еврейским происхождением и Джеймса Каллагэна. Еврейские корни Николя Саркози не помешали французам избрать его президентом. Так же, как не помешали им иметь во главе правительства в разное время пятерых евреев: Леона Блюма, Пьера Мендеса-Франса, Лорана Фабиуса, Мишеля Дебре и Рене Мейера. Евреев избирали на высшие государственные посты народы Италии, Португалии, Испании, Австралии, Новой Зеландии и многих других стран.

В этой связи вспоминается старая история из 70-х годов прошлого века. Советский оперный театр на гастролях в США. Художественный руководитель говорит с американским коллегой и, затрагивая в связи с поправкой Джексона-Вэника тему антисемитизма, торжествующе аргументирует: "Какой может быть антисемитизм в СССР, когда у меня в труппе 14 евреев?". – "А я понятия не имею, кто у меня в оркестре еврей", – смущенно ответил американский дирижер.

Пока в России соловьевы орут про засилье нацистов в Украине, к Владимиру Зеленскому выстраивается очередь из предпринимателей и политиков, спешащих его поддержать. И никому в голову не приходит мысль, что его политической карьере может помешать еврейское происхождение. Просто никому нет никакого дела до того, кто какой национальности. Так что тест на юдофобию Украина, похоже, уже прошла успешно.