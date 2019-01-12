''Зеленський може зняти свою кандидатуру'': журналіст озвучив можливу дату

Кандидат в президенти України і відомий шоумен Володимир Зеленський може відмовитися від участі в президентських виборах за 23 дні до дня голосування.

В його випадку це може статися 8 березня, написав в блозі на OBOZREVATEL український журналіст Олександр Демченко.

"А що зазвичай відбувається в цей день? Правильно! Концерт "Вечірнього кварталу". У цей день можна Зеленському повторити те, що він сказав в новорічну ніч, тільки з точністю до навпаки: "Я не йду!" і зняти свою кандидатуру на користь якогось іншого кандидата. До цього Зеленський таки напише свою передвиборчу програму і навіть збере 2,5 млн грн застави в ЦВК. А для чого? Щоб підвищити градус напруги і змусити всіх нервувати", – вважає Демченко.

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На думку журналіста, те ж саме колись на виборах у 1980-му році у Франції зробив комік Мішель Колюччо, відомий за псевдонімом Колюш.

Володимир Зеленський

"За місяць до виборів Колюш прибрав свою кандидатуру, і багато хто тоді вважав, що це сталося через переслідування. Правда, в своєму останньому зверненні кандидата в президенти він закликав голосувати за опонента тодішнього президента Франції. А після смерті Колюша його близький друг Жорж Атталі написав книгу "Це був Франсуа Міттеран", де зізнався, що "Колюш" – це спеціально розроблена ним технологія. Теж саме може бути і у випадку із Зеленським. Ці два кандидати дуже між собою схожі. Шоу обіцяє бути воістину смішним і заманливим", – вважає журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський, який оголосив про намір балотуватися на пост глави держави, може повторити феномен американського президента Дональда Трампа.

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