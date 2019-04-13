"Заложники": психолог назвала слабые места Порошенко и Зеленского

Попытки кандидата в президенты Петра Порошенко очернить своего оппонента Владимира Зеленского могут сыграть в пользу последнего.

Такое мнение высказала психолог Светлана Чунихина в интервью "Апострофу", отметив, что команда президента продолжит акцентировать на том, что у Зеленского нет политического опыта.

"Порошенко сейчас ходит по тонкому льду. У него очень узкий маневр, ему нужно очень выверено и четко выстраивать свой каждый шаг, потому что если слишком пережать с негативом в адрес оппонента, то это приведет к тому, что общество моментально сплотится вокруг того, кого бьют, и отомстит бьющему", — сказала она.

По ее словам, в своих избирательных кампаниях Порошенко "ходит по тонкому льду", тогда как Зеленский "стоит там, где нужно".

"И еще момент: и Зеленский, и Порошенко — заложники своих ролей и масок, которые ими уже сформированы, - это борьба нового против старого, борьба маленького против большого, и они эту сценарность уже обязаны соблюдать, они в паре так и работают. А Порошенко — действующий президент, и потому избежать покровительственных интонаций ему очень сложно. Соотечественники прекрасно понимают, что отсутствие опыта и политического бэкграунда — это все-таки слабое место Зеленского, и конечно, на это будут акцентировать внимание", — добавила психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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