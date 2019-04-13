"Заручники": психолог назвала слабкі місця Порошенка і Зеленського

Спроби кандидата в президенти Петра Порошенка очорнити свого опонента Володимира Зеленського можуть зіграти на користь останнього.

Таку думку висловила психолог Світлана Чуніхіна в інтерв'ю "Апострофу", зазначивши, що команда президента продовжить акцентувати на тому, що у Зеленського немає політичного досвіду.

"Порошенко зараз ходить по тонкій кризі. У нього дуже вузький маневр, йому потрібно дуже виважено і чітко вибудовувати свій кожен крок, бо якщо занадто перетиснути з негативом на адресу опонента, то це призведе до того, що суспільство моментально згуртується навколо того, кого б'ють, і помститься тому, хто б'є", — сказала вона.

За її словами, в своїх виборчих кампаніях Порошенко "ходить по тонкій кризі", тоді як Зеленський "стоїть там, де потрібно".

"І ще момент: і Зеленський, і Порошенко — заручники своїх ролей і масок, які ними вже сформовані, - це боротьба нового проти старого, боротьба маленького проти великого, і вони цього сценарію вже зобов'язані дотримуватися, вони в парі так і працюють. А Порошенко — чинний президент, і тому уникнути поблажливих інтонацій йому дуже складно. Співвітчизники прекрасно розуміють, що відсутність досвіду і політичного бекграунду — це все-таки слабке місце Зеленського, і звичайно, на цьому будуть акцентувати увагу", — додала психолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

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