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Выборы президента Украины 2019

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''За справедливую страну'': Наливайченко проголосовал на выборах президента

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Кандидат в президенты Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко 31 марта проголосовал в Киеве на выборах главы государства.

В комментарии ObozTV кандидат в президенты отметил, что после выборов "будут изменения, чтобы страна пошла вперед, развивалась".

"Я голосовал лично, как и вся моя семья, за единую справедливую страну, чтобы люди были свободны и счастливы. Коррупционная пора наконец проходит. Даже погода символизирует о том, что наконец-то все только начинается", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов президента-2019.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

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Юг Руси
Юг Руси
Валентин Наливайченко, а Пэтро Выпивайченко 🥃
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