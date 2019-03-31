''За справедливу країну'': Наливайченко проголосував на виборах президента

Кандидат у президенти України, лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко 31 березня проголосував у Києві на виборах глави держави.

У коментарі ObozTV кандидат у президенти зазначив, що після виборів "будуть зміни, щоб країна пішла вперед, розвивалася".

"Я голосував особисто, як і вся моя сім'я, за єдину справедливу країну, щоб люди були вільні і щасливі. Корупційна пора нарешті відходить. Навіть погода символізує про те, що нарешті все тільки починається", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію виборів президента-2019.

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