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Выборы президента Украины 2019

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Выборы в Украине: Янукович и Азаров попали в списки избирателей

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В Государственный реестр избирателей Украины внесены данные о бывшем президенте Викторе Януковиче и экс-премьер-министре Николае Азарове, которые сбежали в Россию.

Так, избиратель Виктор Федорович Янукович 1950 года рождения закреплен за избирательным участком №800488 в Киеве на проспекте Героев Сталинграда.

При этом бывший Азаров присутствует в реестре избирателей без адреса, к избирательному участку он не прикреплен.

Виктор Янукович и Николай Азаров

Виктор Янукович и Николай Азаров

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Выборы в Украине: Янукович и Азаров попали в списки избирателей
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Выборы в Украине: Янукович и Азаров попали в списки избирателей

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам адвоката, беглый президент Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.

Азаров ранее раскрыл подробности встреч с Путиным, рассыпавшись в комплиментах президенту России.

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Персоны
Виктор ЯнуковичНиколай Азаров
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Все в порядке. Они не лишены гражданства, не умерли, значит в списках избирателей есть. А если окажется что они проголосовали по месту киевской прописки например то это скандал
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
И что что попали? Они уже не граждане страны, есть свидетельство об их смерти? Вот если по итогу окажется что они голосовали - вот это скандал. А так все нормально.
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Нацистам бандерам смешно, выборов то не будет)))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Mihailov Andrei, это было бы не плохо, но такое только у рашистов бывает. Хуйло навсегда!
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