Выборы в Украине: Янукович и Азаров попали в списки избирателей

В Государственный реестр избирателей Украины внесены данные о бывшем президенте Викторе Януковиче и экс-премьер-министре Николае Азарове, которые сбежали в Россию.

Так, избиратель Виктор Федорович Янукович 1950 года рождения закреплен за избирательным участком №800488 в Киеве на проспекте Героев Сталинграда.

При этом бывший Азаров присутствует в реестре избирателей без адреса, к избирательному участку он не прикреплен.

Виктор Янукович и Николай Азаров "Сегодня"

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам адвоката, беглый президент Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.

Азаров ранее раскрыл подробности встреч с Путиным, рассыпавшись в комплиментах президенту России.

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