Вибори в Україні: Янукович і Азаров потрапили до списків виборців

До Державного реєстру виборців України внесені дані про колишнього президента Віктора Януковича та екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова, які втекли до Росії.

Так, виборець Віктор Федорович Янукович, 1950 року народження закріплений за виборчою дільницею №800488 у Києві на проспекті Героїв Сталінграда.

При цьому колишній Азаров присутній у реєстрі виборців без адреси, до виборчої дільниці він не прикріплений.

Віктор Янукович і Микола Азаров "Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами адвоката, президент Віктор Янукович збирається повернутися в Україну.

Азаров раніше розкрив подробиці зустрічей із Путіним, розсипавшись у компліментах президенту Росії.

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