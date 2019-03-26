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Вибори президента України 2019

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Вибори в Україні: Янукович і Азаров потрапили до списків виборців

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До Державного реєстру виборців України внесені дані про колишнього президента Віктора Януковича та екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова, які втекли до Росії.

Так, виборець Віктор Федорович Янукович, 1950 року народження закріплений за виборчою дільницею №800488 у Києві на проспекті Героїв Сталінграда.

При цьому колишній Азаров присутній у реєстрі виборців без адреси, до виборчої дільниці він не прикріплений.

Віктор Янукович і Микола Азаров

Віктор Янукович і Микола Азаров

"Сегодня"

Вибори в Україні: Янукович і Азаров потрапили до списків виборців
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Вибори в Україні: Янукович і Азаров потрапили до списків виборців

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами адвоката, президент Віктор Янукович збирається повернутися в Україну.

Азаров раніше розкрив подробиці зустрічей із Путіним, розсипавшись у компліментах президенту Росії.

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Особи
Віктор ЯнуковичМикола Азаров
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Все в порядке. Они не лишены гражданства, не умерли, значит в списках избирателей есть. А если окажется что они проголосовали по месту киевской прописки например то это скандал
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
И что что попали? Они уже не граждане страны, есть свидетельство об их смерти? Вот если по итогу окажется что они голосовали - вот это скандал. А так все нормально.
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Нацистам бандерам смешно, выборов то не будет)))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Mihailov Andrei, это было бы не плохо, но такое только у рашистов бывает. Хуйло навсегда!
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