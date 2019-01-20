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Выборы президента Украины 2019

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Выборы в Украине: в президентскую гонку включились еще два кандидата

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В Украине объявили о еще двух кандидатах на кресло президента. Партия "Сила людей" выдвинула кандидатуру бывшего журналиста Дмитрия Гнапа, а Социалистическая партия Украины — ее председателя Илью Киву.

Такое решение члены "Силы людей" поддержали на 10-м всеукраинском съезде партии, передает "Интерфакс-Украина".

Гнап сообщил, что намерен запустить публичную кампанию фандрайзинга (сбора средств), чтобы собрать 2,5 млн. гривен на взнос для регистрации в ЦИК. По его словам, для проведения президентской кампании нужно еще 1,5-2 млн. гривен.

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Экс-журналист заявил, что готов поддержать единого кандидата от демократического лагеря, однако не верит, что он появится.

"Я не верю в то, что такой кандидат будет, что наши более опытные политики по демократическому лагерю смогут утолить свои амбиции и объединиться", — сказал он, добавив, что располагает информацией о том, что этого не произойдет.

Выдвижение кандидатуры Гнапа стало итогом праймериз, который состоялся в партии, членом которой он стал в начале декабря 2018 года.

Дмитрий Гнап

Дмитрий Гнап

facebook.com/gnap.ua

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Решение о выдвижении Ильи Кивы приняли делегаты съезда Социалистической партии Украины, который также состоялся в Киеве 20 января.

Как заявил Кива на съезде, "это важный шаг — мы возвращаемся в большую политику после 10 лет пребывания в забвении".

"Полтора года назад стояла задача поднять СПУ с колен и возродить. Первые шаги мы сделали, возрождены первичные организации ... Мы стали участниками избирательного процесса ... Важно, чтобы присутствие партии сегодня было в большой политике", — заявил он.

По словам Кивы, участие в выборах президента — "первый этап, который СПУ ставит перед собой".

"Второй этап — парламентские выборы, мы должны представлять интересы народа в парламенте. Третий этап — восстановление позиций в Европейской социалистической партий. Европейская семья ждет нас", — добавил глава СПУ.

Илья Кива

Илья Кива

facebook.com/kivailya

Как писал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.

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Персоны
Илья КиваДмитрий Гнап
Место
Украина
Тег
политика
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