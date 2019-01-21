Выборы в Украине: список пополнился еще двумя кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины – народного депутата от партии "УКРОП" Александра Шевченко и главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 21 января, пишет "Интерфакс-Украина". Количество претендентов на пост главы государства увеличилось до 12.

Отмечается, что Насиров выставил свою кандидатуру как самовыдвиженец.

Роман Насиров

Шевченко же победил в конце 2018 года на внутрипартийных праймериз, что и позволило ему баллотироваться.

Александр Шевченко 112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram