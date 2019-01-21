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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Выборы в Украине: список пополнился еще двумя кандидатами в президенты

1.3тЧитать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины – народного депутата от партии "УКРОП" Александра Шевченко и главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 21 января, пишет "Интерфакс-Украина". Количество претендентов на пост главы государства увеличилось до 12.

Отмечается, что Насиров выставил свою кандидатуру как самовыдвиженец.

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Выборы в Украине: в президентскую гонку включились еще два кандидата
Роман Насиров

Роман Насиров

Шевченко же победил в конце 2018 года на внутрипартийных праймериз, что и позволило ему баллотироваться.

Александр Шевченко

Александр Шевченко

112.ua

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Роман НасировАлександр Шевченко
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Сначала примите решение сосать готовы? Или работать начнете,?
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кого хозяева поставят еще небыло переговоров с вашим Богом, Путиным)) Вам нацисты есть разница у кого сосать?))
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