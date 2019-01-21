Выборы в Украине: список пополнился еще двумя кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины – народного депутата от партии "УКРОП" Александра Шевченко и главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Соответствующее решение было принято в понедельник, 21 января, пишет "Интерфакс-Украина". Количество претендентов на пост главы государства увеличилось до 12.
Отмечается, что Насиров выставил свою кандидатуру как самовыдвиженец.
Роман Насиров
Шевченко же победил в конце 2018 года на внутрипартийных праймериз, что и позволило ему баллотироваться.
Александр Шевченко
112.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
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