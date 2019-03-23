На Одесчине раскрыли масштабную схему подкупа избирателей

В Одесской Области правоохранители пресекли попытку подкупа избирателей одним из кандидатов в президенты Украины.

Им удалось найти черную наличку, которая предназначалась для выплат за голос в пользу определенного политика. Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкупе властью — очередные уроки арифметики "черного нала" для ее всеукраинской сети депутата Д. На этот раз — Одесчина", — написал он и показал фото найденных вещдоков.

Подкуп избирателей Facebook Юрия Луценко

Подкуп избирателей Facebook Юрия Луценко

Подкуп избирателей Facebook Юрия Луценко

Подкуп избирателей Facebook Юрия Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дубно Ривненской области правоохранители задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты Украины. У него нашли 2,5 млн грн налички.

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