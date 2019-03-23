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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

На Одесчине раскрыли масштабную схему подкупа избирателей

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В Одесской Области правоохранители пресекли попытку подкупа избирателей одним из кандидатов в президенты Украины.

Им удалось найти черную наличку, которая предназначалась для выплат за голос в пользу определенного политика. Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкупе властью — очередные уроки арифметики "черного нала" для ее всеукраинской сети депутата Д. На этот раз — Одесчина", — написал он и показал фото найденных вещдоков.

Новости
Выборы президента: названы четыре схемы подкупа избирателей
Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Facebook Юрия Луценко

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Facebook Юрия Луценко

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Facebook Юрия Луценко

Подкуп избирателей

Подкуп избирателей

Facebook Юрия Луценко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дубно Ривненской области правоохранители задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты Украины. У него нашли 2,5 млн грн налички.

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Персона
Юрий Луценко
Место
УкраинаОдесса
Тег
Генеральная прокуратура Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Эх, мне бы этот подкуп...
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