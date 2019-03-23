Вибори в Україні: поліція взяла виборчкоми під цілодобову охорону

Починаючи з 23 березня Національна поліція України буде забезпечувати цілодобову охорону всіх виборчих комісій.

Про це повідомив заступник голови Нацполіці] Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участю представників територіальних підрозділів, повідомляє прес-служба відомства (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що правоохоронці докладуть всіх зусиль, щоб не допустити порушень виборчого законодавства.

"Ми взяли під охорону всі виборчі комісії — їх 199. Для забезпечення безпеки їх роботи по всій країні цілодобово залучено понад 400 співробітників поліції", — зазначив заступник голови Нацполіції.

Олександр Фацевич Прес-служба Національної поліції

За його словами, зараз вона взяла під контроль доставку виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій. А вже в кінці наступного тижня поліцейські будуть здійснювати охорону і дільничних виборчих комісій, після переміщення бюлетенів до них.

Крім того, Фацевbч повідомив, що за добу в поліцію надійшло 145 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. За дев'ятьма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Він також додав, що всього з початку передвиборної компанії зареєстровано 3787 заяв та повідомлень, з яких за 202 поліція порушила кримінальні провадження. Серед них 93 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, а 109 — із проведенням передвиборчої кампанії. Також поліцейські склали 606 адміністративних протоколів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області правоохоронці запобігли спробі підкупу виборців одним із кандидатів у президенти України. Їм вдалося знайти чорну готівку, яка призначалася для виплат за голос на користь певного політика.

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