Выборы в Украине: озвучено единственное условие военного вторжения Путина

Россия может решиться на очередной акт агрессии против Украины в случае внутренних конфликтов между кандидатами в президенты.

Такое мнение высказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж, передает "Апостроф".

Он уверен, что сейчас нет оснований утверждать, что Россия готовит военные провокации, однако она делает упор на пропаганду в пользу пророссийских кандидатов.

"Значительно большее беспокойство вызывает то, что у нас возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Россия. Если это будут масштабные столкновения, то Путин будет пытаться под предлогом стабилизации ситуации в Украине и недопущения жертв, вмешиваться и военными средствами.

И в данной ситуации ключевой вопрос заключается в том, чтобы наш политикум не спровоцировал таких действий, так как это будет на руку Российской Федерации, и Путин использует это для дестабилизации и военного вмешательства. Этот вариант возможен и крайне опасен", — считает Маломуж.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была информация о том, что Кремль якобы собирается потратить около 300 миллионов долларов на вмешательство в украинские выборы.

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