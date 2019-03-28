Вибори в Україні: озвучено єдину умову військового вторгнення Путіна

Росія може зважитися на черговий акт агресії проти України в разі внутрішніх конфліктів між кандидатами в президенти.

Таку думку висловив екс-глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж, передає "Апостроф".

Він упевнений, що зараз немає підстав стверджувати, що Росія готує військові провокації, однак вона робить ставку на пропаганду на користь проросійських кандидатів.

"Значно більше занепокоєння викликає те, що у нас можливі внутрішні суперечності між кандидатами, їхніми прихильниками і радикально-налаштованими активістами, в які втрутиться і Росія. Якщо це будуть масштабні зіткнення, то Путін буде намагатися під приводом стабілізації ситуації в Україні і недопущення жертв, втручатися і військовими засобами.

І в даній ситуації ключове питання полягає в тому, щоб наш політикум не спровокував таких дій, так як це буде на руку Російській Федерації, і Путін використовує це для дестабілізації і військового втручання. Цей варіант можливий і вкрай небезпечний", — вважає Маломуж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була інформація про те, що Кремль нібито збирається витратити близько 300 мільйонів доларів на втручання в українські вибори.

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