Вибори в Україні: Луценко застеріг від 3 головних порушень

Генеральний прокурор Юрій Луценко висловив спільну позицію всіх силових структур із приводу проведення виборів президента України й попередив членів виборчих комісій про відповідальність за порушення.

Три головні пункти, які забезпечать чесні й спокійні вибори, він назвав на спільному брифінгу з головою Центральної виборчої комісії Тетяною Сліпачук, головою Служби безпеки України Василем Грицаком, міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

За словами Луценка, вони обговорили всі можливі алгоритми співпраці, щоб карати тих, хто буде порушувати заборони.

Брифінг

"Я б хотів наголосити на неприпустимості будь-яких незаконних дій будь-яких суб'єктів виборчого процесу. Маються на увазі не тільки кандидати в президенти та їхні команди, не тільки на стадії агітації, але й у день виборів. Усе дуже просто: заборонений підкуп виборців, заборонено видавати бюлетені відсутнім громадянам, заборонена агітація в день виборів – все це табу", – підкреслив генпрокурор.

Він звернувся до членів виборчкомів і назвав три пункти, на які особливо потрібно звернути увагу.

"1. Якщо член комісії видав бюлетень громадянину, який, наприклад, у цей час був за кордоном, то буде кримінальне покарання цьому члену комісії. Це неприпустимо.

2. Будемо жорстко діяти в день виборів, реагувати на "каруселі", підкупи виборців. Будемо досить швидко давати оцінку відповідно до законодавства.

3. Потрібний спокій на виборчих дільницях, де будуть члени комісії, спостерігачі і виборці. Агресивних людей співробітники МВС затримуватимуть за хуліганство чи, наприклад, незаконну агітацію. У будь-якому випадку ми забезпечимо чесні вибори і спокійні", – підсумував Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про деталі функціонування однієї з "виборчих сіток". За допомогою адмінресурсу виборчі голоси пенсіонерів Києва, Київської області і ще одного регіону намагаються купити за кошти бюджетної програми.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!