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/Вибори президента 2019

Вибори в Україні: Клімкін розкрив подробиці про російських спостерігачів

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Спостерігачів із Росії не пустять на президентські вибори в Україні, призначені на 31 березня 2019 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Пост на продовження теми ліквідації виборчих дільниць на території РФ він розмістив на сторінці в Facebook.

"Кілька днів тому, як і належить, направив лист директору Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір із запрошенням направити спостережну місію на президентські вибори в Україні. Серед інших цілком стандартних речей, зауважив, що МЗС України не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів", – написав Клімкін.

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Вибори в Україні: Клімкін розкрив подробиці про російських спостерігачів

Facebook Павло Клімкін

Таке рішення міністр пояснив тим, що за прикладом вже існуючих прецедентів на Заході, Україна не може впустити спостерігачів від країни-агресора. За словами Клімкіна, ті, хто досі вірять у вільне волевиявлення на території РФ "під парасольками ФСБ", повинні відстоювати свою позицію у правовому полі.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

LIGA.net

Користувачі підтримали думку міністра. "Які виборчі дільниці можуть бути у ворога?", "Все правильно зробили", – написали в коментарях.

Вибори в Україні: Клімкін розкрив подробиці про російських спостерігачів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через загрозу для учасників голосування Україна закрила виборчі дільниці в Росії.

Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а кацапские наблюдатели есть, их называют "ихтамнеты", правда их регулярно отвозят дамой за паребрик в мусорных мешках, но то такое...
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CARGO 100
CARGO 100
Да у вас половина населения - "наши наблюдатели" ...
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andrei andrei
andrei andrei
Чугункин, тварь сраная, как же ты будешь на могилы родителей в Курск кататься? Тварь омерзительная. Манкурт.
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