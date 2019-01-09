Вибори в Україні: Клімкін розкрив подробиці про російських спостерігачів

Спостерігачів із Росії не пустять на президентські вибори в Україні, призначені на 31 березня 2019 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Пост на продовження теми ліквідації виборчих дільниць на території РФ він розмістив на сторінці в Facebook.

"Кілька днів тому, як і належить, направив лист директору Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір із запрошенням направити спостережну місію на президентські вибори в Україні. Серед інших цілком стандартних речей, зауважив, що МЗС України не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів", – написав Клімкін.

Facebook Павло Клімкін

Таке рішення міністр пояснив тим, що за прикладом вже існуючих прецедентів на Заході, Україна не може впустити спостерігачів від країни-агресора. За словами Клімкіна, ті, хто досі вірять у вільне волевиявлення на території РФ "під парасольками ФСБ", повинні відстоювати свою позицію у правовому полі.

Павло Клімкін LIGA.net

Користувачі підтримали думку міністра. "Які виборчі дільниці можуть бути у ворога?", "Все правильно зробили", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через загрозу для учасників голосування Україна закрила виборчі дільниці в Росії.