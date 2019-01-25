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Выборы президента Украины 2019

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Жестко и адекватно: озвучены действия Нацполиции на выборах президента Украины

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На любые правонарушения во время выборов президента Украины последует жесткая и адекватная реакция правоохранителей. Вне зависимости от фамилии или партии нарушителя.

Об этом в эфире ObozTV заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он подчеркнул, что позиция всех подразделений МВД неизменна: выборы должны пройти демократично, прозрачно, без нарушений и фальсификаций.

"В первую очередь – это вопрос ответственности кандидатов в президенты и их избирательных штабов. А также тут вопрос в самом избирательном процессе. Ведь Нацполиция принимает в этом участие согласно тем функциям, которые возложены на нее действующим законодательством", – пояснил Шкиряк.

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Он также добавил, что все кандидаты в президенты получат защиту Нацполиции и могут уверенно рассчитывать на нее. Но не на какие-либо преференции, подчеркнул советник министра.

Жестко и адекватно: озвучены действия Нацполиции на выборах президента Украины

"Без конкретной фамилии, не обращая внимания на политическую принадлежность и на какой угодно статус, все кандидаты в президенты Украины, которые будут официально зарегистрированы ЦИК, должны получить равные права и равные возможности", – подытожил Шкиряк.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина
Теги
Выборы ПрезидентаВыборы 2019выборы в УкраинеНациональная полиция УкраиныМинистерство внутренних дел Украины
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