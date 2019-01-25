Жестко и адекватно: озвучены действия Нацполиции на выборах президента Украины

На любые правонарушения во время выборов президента Украины последует жесткая и адекватная реакция правоохранителей. Вне зависимости от фамилии или партии нарушителя.
Об этом в эфире ObozTV заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он подчеркнул, что позиция всех подразделений МВД неизменна: выборы должны пройти демократично, прозрачно, без нарушений и фальсификаций.
"В первую очередь – это вопрос ответственности кандидатов в президенты и их избирательных штабов. А также тут вопрос в самом избирательном процессе. Ведь Нацполиция принимает в этом участие согласно тем функциям, которые возложены на нее действующим законодательством", – пояснил Шкиряк.
Он также добавил, что все кандидаты в президенты получат защиту Нацполиции и могут уверенно рассчитывать на нее. Но не на какие-либо преференции, подчеркнул советник министра.
"Без конкретной фамилии, не обращая внимания на политическую принадлежность и на какой угодно статус, все кандидаты в президенты Украины, которые будут официально зарегистрированы ЦИК, должны получить равные права и равные возможности", – подытожил Шкиряк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.
Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.
Первый кандидат в президенты уже подал все необходимые документы в ЦИК и был официально зарегистрирован.
Одиозный политик, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко также заявил о своем решении баллотироваться в президенты.
Известный украинский комик и артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении в кандидаты в президенты Украины во время новогоднего обращения к украинцам на телеканале "1+1", которое "сместило" речь президента Украины Петра Порошенко.
Руководство "1+1" объяснило подобный "трюк" тем, что слушать президента под бой курантов – советская традиция, а сейчас пришло время для новых возможностей.
С единым кандидатом в президенты определились демократические силы Украины. Им стал Анатолий Гриценко.
Общественная организация "Нацдружины" получила разрешение ЦИК наблюдать за избирательным процессом.
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