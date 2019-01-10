Вибори президента України: оголошений ще один кандидат

Партія "Народний рух України" висунула кандидатом у президенти позафракційного народного депутата Віктора Кривенка.

Новиною він сам поділився у Facebook. За його словами, на з'їзді "Народного руху" його обрали головою партії на наступні 2 роки і затвердили кандидатом у президенти України.

Керівник також повідомив, що почав збір коштів на офіційний внесок (2,5 млн гривень). "Уже зібрали 2% від необхідної суми і я пишаюся цим результатом", – написав він.

Вадим Кривенко Facebook Вадима Кривенка

Нагадаємо, Кривенко був обраний до Верховної Ради в 2014 році від партії "Самопоміч". У 2015-му його виключили з фракції за підтримку закону про децентралізацію.

З 2016-му він став членом фракції "Блоку Петра Порошенко", яку покинув у грудні 2017 року за власним бажанням.

Як відомо, станом на 8 січня зареєстровано п'ять кандидатів в президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня.

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