''Возможны фальсификации'': в одной из областей рекордное количество голосующих дома

В двух районах Черкасской области зафиксировано аномальное количество голосующих из дома — практически каждый десятый.

Такую информацию OBOZREVATEL рассказал глава одного из предвыборных штабов в области Александр Ильченко. По его словам, речь идет о Городищенском и Катеринопольском районах.

"Мы имеем в среднем более 10% голосующих дома. Это в разы больше чем обычно, что может говорить нам о подготовке фальсификаций", — подчеркнул в комментарии Ильченко.

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Отметим, в воскресенье, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента. Следите за обновлением информации о ходе голосования здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бюллетенях — 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Избирательные участки будут работать до 20:00.

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