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Вибори президента України 2019

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''Можливі фальсифікації'': в одній з областей рекордна кількість голосуючих вдома

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У двох районах Черкаської області зафіксована аномальна кількість голосуючих вдома — практично кожен десятий.

Таку інформацію OBOZREVATEL розповів глава одного з передвиборних штабів в області Олександр Ільченко. За його словами, мова йде про Городищенський та Катеринопільський райони.

"Ми маємо в середньому більше 10% голосуючих вдома. Це в рази більше ніж зазвичай, що може говорити нам про підготовку фальсифікацій", — підкреслив в коментарі Ільченко.

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''Можливі фальсифікації'': в одній з областей рекордна кількість голосуючих вдома

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Відзначимо, в неділю, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента. Слідкуйте за оновленням інформації про хід голосування тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в бюлетенях — 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

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