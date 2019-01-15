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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

В Україні посилять покарання за фальсифікації на виборах

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Міністерство внутрішніх справ України та Громадянська мережа ОПОРА розробили законопроект №8270, який посилить відповідальність за правопорушення, пов'язані з виборами.

Він уже зареєстрований у Верховній Раді як урядовий. Документ дозволить поліції ефективно розслідувати порушення виборчого процесу, оскільки віднесе їх до тяжких і особливо тяжких злочинів, написав директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

"На початку активного політичного виборчого сезону МВС закликає: змагайтеся на виборах-2019 чесно! Нікому ніяких преференцій не буде. Охорона громадського порядку та безпека під час виборів пріоритет. Усім кандидатам буде запропонована особиста поліцейська охорона", — підкреслив він.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

AFP

Шевченко нагадав, що тільки за результатами місцевих виборів 2015 року і перших виборів в об'єднаних територіальних громадах Національна поліція і Генеральна прокуратура України направили у суд 75 обвинувальних актів. За результатами судових розглядів винесений 81 вирок стосовно громадян, із яких — тільки один виправдувальний.

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Крім того, на 38 громадян накладені штрафні санкції, інші отримали обмеження або позбавлення волі на різні терміни від п'яти-шести років ув'язнення до обмеження волі від одного року до п'яти. Чиновник також уточнив, що штрафні санкції були накладені на порушників у розмірах від 510 до 8500 гривень.

Для того, щоб застерегти учасників виборчого процесу від злочинів, Шевченко навів приклад найбільш резонансних вироків, пов'язаних із ним.

В Україні посилять покарання за фальсифікації на виборах

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибори президента України заплановані на березень 2019 року. Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу виборів президента України з 31 грудня 2018 року.

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Особа
Артем Шевченко
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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