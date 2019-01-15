В Україні посилять покарання за фальсифікації на виборах

Міністерство внутрішніх справ України та Громадянська мережа ОПОРА розробили законопроект №8270, який посилить відповідальність за правопорушення, пов'язані з виборами.

Він уже зареєстрований у Верховній Раді як урядовий. Документ дозволить поліції ефективно розслідувати порушення виборчого процесу, оскільки віднесе їх до тяжких і особливо тяжких злочинів, написав директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

"На початку активного політичного виборчого сезону МВС закликає: змагайтеся на виборах-2019 чесно! Нікому ніяких преференцій не буде. Охорона громадського порядку та безпека під час виборів — пріоритет. Усім кандидатам буде запропонована особиста поліцейська охорона", — підкреслив він.

Вибори в Україні AFP

Шевченко нагадав, що тільки за результатами місцевих виборів 2015 року і перших виборів в об'єднаних територіальних громадах Національна поліція і Генеральна прокуратура України направили у суд 75 обвинувальних актів. За результатами судових розглядів винесений 81 вирок стосовно громадян, із яких — тільки один виправдувальний.

Крім того, на 38 громадян накладені штрафні санкції, інші отримали обмеження або позбавлення волі на різні терміни від п'яти-шести років ув'язнення до обмеження волі від одного року до п'яти. Чиновник також уточнив, що штрафні санкції були накладені на порушників у розмірах від 510 до 8500 гривень.

Для того, щоб застерегти учасників виборчого процесу від злочинів, Шевченко навів приклад найбільш резонансних вироків, пов'язаних із ним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибори президента України заплановані на березень 2019 року. Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу виборів президента України з 31 грудня 2018 року.

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