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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

В Україні поліція залишила Тимошенко під охороною

2.6тЧитати матеріал російською

Національна поліція України зняла охорону з семи кандидатів у президенти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "Українським Новинам", зазначивши водночас, що під охороною продовжують перебувати Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко.

"Так (зняли охорону з усіх. — Ред.), крім Тимошенко і Зеленського. До кінця підрахунку, мабуть, залишиться тільки у Зеленського", — сказав він.

Однак міністр не назвав прізвища кандидатів, із яких зняли охорону.

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В Україні поліція залишила Тимошенко під охороною

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 березня в Україні пройшли вибори президента-2019. Українці обирали серед 39 кандидатів.

  • Результати Національного екзит-полу показали, що Україну чекає другий тур голосування, і в нього виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Юлія Тимошенко посідає третє місце.

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Україна
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кого же выбрать... Уголовницу, шута-шестёрку или алкаша?... С днём дурака
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Полный атас!!!
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