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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

В Украине начался "день тишины"

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С 00:00 субботы, 20 апреля, в Украине начинается день тишины, во время которого запрещается агитация за кандидатов в президенты Украины.

Согласно закону "О выборах народных депутатов Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем ​​голосования.

Напомним,что агитация в социальных сетях, даже аватарка с поддержкой кандидата в президенты, в "день тишины" является нарушением законодательства.

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День тишины

День тишины

Медиазона

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта, в так называемый "день тишины" перед первым туром выборов президента Украины, в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Среди этого количества 79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь — с подкупом избирателей, два — хулиганство, один — угроза физической расправой.

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Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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