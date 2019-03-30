МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"День тишины" в Украине: в МВД заявили о подкупах и хулиганстве

1.1тЧитать материал на украинском

В субботу, 30 марта, в так называемый день тишины перед выборами президента Украины в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Как сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, среди этого количества 79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь — с подкупом избирателей, два — хулиганство, один — угроза физической расправой.

Подчеркивается, что все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме, под охраной Национальной полиции находится 29 866 избирательных комиссий.

Новости
Селфи на выборах: правозащитник сделал важное разъяснение для избирателей
"День тишины" в Украине: в МВД заявили о подкупах и хулиганстве

mvs.gov.ua

"Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а на окружных избирательных комиссиях — 518 правоохранителей", — сказал Яровой.

Оперативники МВД проверяют и сообщения, поступающие на линию 102, и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках: СМИ, социальных сетях и тому подобное.

Новости
"Как пережить выборы": Супрун дала важные советы

Яровой добавил, что всего с начала избирательного процесса Национальная полиция зарегистрировала 4891 сообщение о нарушении избирательного процесса.

"По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлено 655 административных протоколов", — сказал первый замминистра внутренних дел.

"День тишины" в Украине: в МВД заявили о подкупах и хулиганстве

mvs.gov.ua

Сергей Яровой

Сергей Яровой

mvs.gov.ua

Иллюстрация. Выборы в Украине

Иллюстрация. Выборы в Украине

vchasnoua.com

Как писал OBOZREVATEL, за фотографирование бюллетеня с целью фиксации волеизъявления в ходе подкупа предусмотрена уголовная ответственность.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел УкраиныВыборы 2019
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения