"День тишины" в Украине: в МВД заявили о подкупах и хулиганстве

В субботу, 30 марта, в так называемый день тишины перед выборами президента Украины в полицию поступило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Как сообщил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой, среди этого количества 79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь — с подкупом избирателей, два — хулиганство, один — угроза физической расправой.

Подчеркивается, что все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме, под охраной Национальной полиции находится 29 866 избирательных комиссий.

mvs.gov.ua

"Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а на окружных избирательных комиссиях — 518 правоохранителей", — сказал Яровой.

Оперативники МВД проверяют и сообщения, поступающие на линию 102, и те, которые аналитики штаба обнаруживают в открытых источниках: СМИ, социальных сетях и тому подобное.

Яровой добавил, что всего с начала избирательного процесса Национальная полиция зарегистрировала 4891 сообщение о нарушении избирательного процесса.

"По этим фактам начато 250 уголовных производств и составлено 655 административных протоколов", — сказал первый замминистра внутренних дел.

mvs.gov.ua

Сергей Яровой mvs.gov.ua

Иллюстрация. Выборы в Украине vchasnoua.com

Как писал OBOZREVATEL, за фотографирование бюллетеня с целью фиксации волеизъявления в ходе подкупа предусмотрена уголовная ответственность.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!