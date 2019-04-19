В Україні почався "день тиші"

З 00:00 суботи, 20 квітня, в Україні починається день тиші, під час якого забороняється агітація за кандидатів у президенти України.

Відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України", передвиборна агітація закінчується о 24:00 останньої п'ятниці перед днем ​​голосування.

Нагадаємо, що агітація в соціальних мережах, навіть аватарка з підтримкою кандидата в президенти, в "день тиші" є порушенням законодавства.

День тиші Медіазона

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня, в так званий "день тиші" перед першим туром виборів президента України, в поліцію надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства. Серед цієї кількості 79 фактів пов'язані з незаконною агітацією, вісім - із підкупом виборців, два - хуліганство, один - загроза фізичною розправою.

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