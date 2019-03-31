"У Кремлі чекають": Боровий попередив Україну про удар після виборів

Після виборів президента України, Росія може вдарити з будь-якого боку.

"Удар можна чекати від куди завгодно: від політиків, на яких впливає Кремль, від спецслужб, які знаходяться в тісному контакті зі спецслужбами РФ, від армії, в якій дуже потужні російські агентурні мережі. Від телебачення, від пропагандистської кампанії, яка різними способами проникає в Україні. Пуповину треба перерізати", – заявив в коментарі OBOZREVATEL російський опозиційний політик Костянтин Боровий.

На його думку, першочерговим завданням наступного президента України має стати реформування системи безпеки України починаючи від поліції, закінчуючи СБУ і армією. Росіянин відзначив, що навіть після п'яти років військової агресії з боку Росії, в українських спецслужбах залишилися люди, тісно пов'язані з РФ.

"Зараз в Кремлі очікують якихось результатів, але відразу після виборів будуть і провокації, і навіть військові, можливо, провокації, але безумовно кроки будуть прийматися", – вважає Боровий.

Російський опозиціонер так само прокоментував можливість і ризики невизнання з боку Росії виборів президента в Україні.

"Ризики для України зберігаються до тих пір, поки Україна це хвилює. Колись Росія приймала рішення про те, що столиця Естонії Таллінн пишеться з однією "н", а естонці просили писати з двома. Був дипломатичний конфлікт, ноти протесту писали. А потім Естонія подорослішала, повернулася до Росії спиною, і її перестало хвилювати, що там в Росії беруть", – сказав він.

"Я сподіваюся, що Україна скоро так теж зробить, і перестане цікавитися тим, що там роблять ці божевільні депутати в Держдумі", - додав росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація визнає підсумки виборів президента України в залежності від того, "як вони пройдуть".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал