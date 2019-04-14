"В інтересах українців": у Зеленського висловилися про розпуск Верховної Ради

Рішення про розпуск Верховної Ради України повинні прийматися виключно за законом та в інтересах суспільства.

Про це заявив спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков в коментарі "Интерфакс-Украина". Він вважає передчасним озвучувати позицію потіліка-початківця щодо можливого розпуску ВР.

"Насправді мені важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент", – сказав Разумков.

Представник команди кандидата в президенти висловив упевненість, що Зеленський в разі свого обрання "буде дотримуватися букви закону".

За словами Разумкова, при цьому рішенні потрібно виходити "не тільки з політичної доцільності, а потім намагатися під це поламати закон, як це роблять сьогодні, а йти суто по закону і в інтересах суспільства".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков назвав фатальну помилку України, через яку вона стала жертвою російської агресії і втратила контроль над Кримом і Донбасом.

Також глава штабу Зеленського дав OBOZREVATEL відверте інтерв'ю, в якому розповів про дебати, Порошенка, а також про повернення Донбасу.

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