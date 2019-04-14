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Вибори президента України 2019

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"В інтересах українців": у Зеленського висловилися про розпуск Верховної Ради

9.2тЧитати матеріал російською

Рішення про розпуск Верховної Ради України повинні прийматися виключно за законом та в інтересах суспільства.

Про це заявив спікер штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков в коментарі "Интерфакс-Украина". Він вважає передчасним озвучувати позицію потіліка-початківця щодо можливого розпуску ВР.

"Насправді мені важко зараз це коментувати, тому що Зеленський ще не президент", – сказав Разумков.

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Представник команди кандидата в президенти висловив упевненість, що Зеленський в разі свого обрання "буде дотримуватися букви закону".

За словами Разумкова, при цьому рішенні потрібно виходити "не тільки з політичної доцільності, а потім намагатися під це поламати закон, як це роблять сьогодні, а йти суто по закону і в інтересах суспільства".

"В інтересах українців": у Зеленського висловилися про розпуск Верховної Ради

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков назвав фатальну помилку України, через яку вона стала жертвою російської агресії і втратила контроль над Кримом і Донбасом.

Також глава штабу Зеленського дав OBOZREVATEL відверте інтерв'ю, в якому розповів про дебати, Порошенка, а також про повернення Донбасу.

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Особи
Дмитро РазумковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада Україниполітика
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Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Очень жаль, что электронная газета "Обозреватель " стоит на стороне действуещего президента. Я почему-то считал, вы соблюдает нейтралитет. Жаль, очень жаль, а ведь читатели все видят. Но это ваш выбор и ваше право, ведь у нас нет такой возможности, чтобы выйти на трибуну или написать в газету, так, чтобы все прочитали наше видение о президенте. Одно спасение, это выборы - президента. И только тогда, вы увидите наш голос, а наш голос, это Зеленский. И посмотрим, как все вы будете "присмыкатся" нашему Президенту, или по вашему "клоуну".
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