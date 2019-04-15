"В этом его плюс!" Меладзе назвал фаворита на президентское кресло в Украине

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе рассказал о своем отношении к выборам президента Украины.

В эфире "Дождя" он сообщил, что в первом туре голосовал за Владимира Зеленского, и объяснил свой выбор рядом причин.

"Я голосовал за Зеленского, потому что это, наверное, единственный претендент на президентское кресло. Я лично его знаю, мы вместе работали. Ну и по другим личным причинам проголосовал за него. Хотя я не уверен, пойду ли голосовать во втором туре", - отметил он.

"Что касается Зеленского, то мне кажется здесь все довольно просто и тривиально. Зеленский — это хоть какие-то надежды на изменения к лучшему, на чудо, можно даже сказать, иллюзии. Без иллюзий, надежд, пусть даже иногда не совсем обоснованных, жить невозможно. Поэтому я понимаю, почему люди за него голосуют", - добавил Меладзе.

Константин Меладзе скриншот видео

По его словам, людям хочется надеяться на какое-то чудо, на улучшение.

"Остальные кандидаты людям уже давно знакомы, все знают, чего от них ждать. От Зеленского никто не знает, чего ждать, и в этом его плюс", - заключил композитор.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Константин Меладзе больше не живет в России. Они с супругой, певицей Верой Брежневой, уехали в другую страну.

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