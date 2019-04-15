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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"У цьому його плюс!" Меладзе назвав фаворита на президентське крісло в Україні

6.2тЧитати матеріал російською

Музичний продюсер і композитор Костянтин Меладзе розповів про своє ставлення до виборів президента України.

В ефірі "Дождя" він повідомив, що в першому турі голосував за Володимира Зеленського, і пояснив свій вибір низкою причин.

"Я голосував за Зеленського, бо це, напевно, єдиний претендент на президентське крісло. Я особисто його знаю, ми разом працювали. Ну і з інших особистих причин проголосував за нього. Хоча я не впевнений, чи піду голосувати у другому турі", — зазначив він.

"Що стосується Зеленського, то мені здається, тут все досить просто і тривіально. Зеленський — це хоч якісь надії на зміни на краще, на диво, можна навіть сказати, ілюзії. Без ілюзій, надій, нехай навіть іноді не зовсім обґрунтованих, жити неможливо. Тому я розумію, чому люди за нього голосують", — додав Меладзе.

Костянтин Меладзе

Костянтин Меладзе

скріншот відео

За його словами, людям хочеться сподіватися на якесь диво, на покращення.

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"Решта кандидатів людям вже давно знайомі, всі знають, чого від них чекати. Від Зеленського ніхто не знає, чого чекати, і в цьому його плюс", — підсумував композитор.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Костянтин Меладзе більше не живе в Росії. Вони з дружиною, співачкою Вірою Брежнєвою, переїхали до іншої країни.

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Особи
Костянтин МеладзеВолодимир Зеленський
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
Да известно, что ждать от Зе. Дурости, тупости и непрофессионализма. Он уже раскрылся. Надежда одна - долго терпеть его Украина не будет, потому что не сможет!
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Schuck Paula
Schuck Paula
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Надежда Вера
Надежда Вера
Два дебила
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