"У цьому його плюс!" Меладзе назвав фаворита на президентське крісло в Україні

Музичний продюсер і композитор Костянтин Меладзе розповів про своє ставлення до виборів президента України.

В ефірі "Дождя" він повідомив, що в першому турі голосував за Володимира Зеленського, і пояснив свій вибір низкою причин.

"Я голосував за Зеленського, бо це, напевно, єдиний претендент на президентське крісло. Я особисто його знаю, ми разом працювали. Ну і з інших особистих причин проголосував за нього. Хоча я не впевнений, чи піду голосувати у другому турі", — зазначив він.

"Що стосується Зеленського, то мені здається, тут все досить просто і тривіально. Зеленський — це хоч якісь надії на зміни на краще, на диво, можна навіть сказати, ілюзії. Без ілюзій, надій, нехай навіть іноді не зовсім обґрунтованих, жити неможливо. Тому я розумію, чому люди за нього голосують", — додав Меладзе.

Костянтин Меладзе скріншот відео

За його словами, людям хочеться сподіватися на якесь диво, на покращення.

"Решта кандидатів людям вже давно знайомі, всі знають, чого від них чекати. Від Зеленського ніхто не знає, чого чекати, і в цьому його плюс", — підсумував композитор.

Як писав раніше OBOZREVATEL, Костянтин Меладзе більше не живе в Росії. Вони з дружиною, співачкою Вірою Брежнєвою, переїхали до іншої країни.

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