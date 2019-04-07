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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Поступок не буде? Зеленський висловився про переговори з Путіним

10.8тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що не буде жертвувати територіями України в переговорах з главою Росії Володимиром Путіним по відновленню миру в країні.

В інтерв'ю телеканалу "Україна" Зеленський запевнив, що абсолютно готовий до переговорів з агресором, підкресливши, що територіальна цілісність держави є для нього ключовим моментом.

"Так [готовий до переговорів]. Жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою. Це не тільки в Конституції України, це в серці кожної нормальної людини, кожного громадянина. Я переконаний в цьому", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Порошенко запропонував Зеленському конкретну дату проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

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Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Заголовок писал явный дегенерат, настоящий представитель своей нации.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Странное существо. Какой смысл Путину с ним разговаривать? Если уж Путин захочет переговоров, он будет говорить с кукловодом, а не с куклой.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
А почему этот клоун думает, что Путин будет с ним разговаривать?
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Чугункин Клим, видимо потому что будет Перзидентом самой древней страны мира с народом, давшим жизнь всему человечеству.
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