Поступок не буде? Зеленський висловився про переговори з Путіним

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що не буде жертвувати територіями України в переговорах з главою Росії Володимиром Путіним по відновленню миру в країні.

В інтерв'ю телеканалу "Україна" Зеленський запевнив, що абсолютно готовий до переговорів з агресором, підкресливши, що територіальна цілісність держави є для нього ключовим моментом.

"Так [готовий до переговорів]. Жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою. Це не тільки в Конституції України, це в серці кожної нормальної людини, кожного громадянина. Я переконаний в цьому", - сказав Зеленський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні президент Порошенко запропонував Зеленському конкретну дату проведення дебатів на НСК "Олімпійський".

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