МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Умерьте чувства!" Совет церквей обратился с мощным призывом накануне выборов в Украине 

1.3тЧитать материал на украинском

Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций обратился к народу по случаю предстоящих выборов президента Украины.

"Желаем, чтобы уверенность и мир, которые приходят от Всевышнего, заново поселились в сердцах человеческих и вдохновили выполнить необходимый нам и нашим потомкам выбор разумно и ответственно", — говорится в сообщении на сайте совета.

В организации призвали умерить чувства и эмоции до того, как выбор будет сделан.

"Необходимо осознанно отнестись к тому, кого и зачем мы выбираем, какими побуждениями при этом руководствуемся. Ответить: этот выбор является личным, продуманным в молитве наедине с Господом, или же является лишь следствием внушений и манипуляций через информационные технологии, или еще хуже — плодом подкупа. Только трезвый ум и верность Божией правде во время его осуществления является залогом того, что после выборов наша совесть будет спокойной", — говорится в обращении.

Новости
Россия не будет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Также в совете добавили, что выборы не должны привести к вспышкам ненависти и общественных беспорядков, что в человеческом гневе, особенно сопряженном с насилием и нарушением закона, нет правды Божьей.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

"Цензор"

"Считаем, что люди веры и совести должны сегодня стать также проводниками гражданского достоинства, защитниками гражданского мира и гражданской трезвости. Имеем на это Божье благословение. Должны также пресекать попытки незаконно использовать религиозные сообщества в избирательном процессе. Голос совести и усиленная совместная молитва пусть станут залогом нашей верности Богу в это нелегкое время", — заключили в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний распорядился проводить во всех храмах молитвы о справедливых выборах президента.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Совет церквей... Секта "Филькин томос" и остальные секты)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения