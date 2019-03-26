"Умерьте чувства!" Совет церквей обратился с мощным призывом накануне выборов в Украине 

Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций обратился к народу по случаю предстоящих выборов президента Украины.

"Желаем, чтобы уверенность и мир, которые приходят от Всевышнего, заново поселились в сердцах человеческих и вдохновили выполнить необходимый нам и нашим потомкам выбор разумно и ответственно", — говорится в сообщении на сайте совета.

В организации призвали умерить чувства и эмоции до того, как выбор будет сделан.

"Необходимо осознанно отнестись к тому, кого и зачем мы выбираем, какими побуждениями при этом руководствуемся. Ответить: этот выбор является личным, продуманным в молитве наедине с Господом, или же является лишь следствием внушений и манипуляций через информационные технологии, или еще хуже — плодом подкупа. Только трезвый ум и верность Божией правде во время его осуществления является залогом того, что после выборов наша совесть будет спокойной", — говорится в обращении.

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Также в совете добавили, что выборы не должны привести к вспышкам ненависти и общественных беспорядков, что в человеческом гневе, особенно сопряженном с насилием и нарушением закона, нет правды Божьей.

Выборы в Украине "Цензор"

"Считаем, что люди веры и совести должны сегодня стать также проводниками гражданского достоинства, защитниками гражданского мира и гражданской трезвости. Имеем на это Божье благословение. Должны также пресекать попытки незаконно использовать религиозные сообщества в избирательном процессе. Голос совести и усиленная совместная молитва пусть станут залогом нашей верности Богу в это нелегкое время", — заключили в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний распорядился проводить во всех храмах молитвы о справедливых выборах президента.

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