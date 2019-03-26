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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Стримуйте почуття!" Рада церков звернулася з потужним закликом напередодні виборів в Україні

1.3тЧитати матеріал російською

Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій звернулася до народу з нагоди майбутніх виборів президента України.

"Бажаємо, щоб упевненість і мир, які приходять від Всевишнього, заново оселилися в серцях людських і надихнули виконати необхідний нам і нашим нащадкам вибір розумно і відповідально", — йдеться в повідомленні на сайті ради.

В організації закликали стримати почуття і емоції до того, як вибір буде зроблений.

"Необхідно усвідомлено поставитися до того, кого і навіщо ми вибираємо, якими мотивами в цей час керуємося. Відповісти: цей вибір є особистим, продуманим в молитві наодинці з Господом, або ж є лише наслідком навіювань і маніпуляцій через інформаційні технології, або ще гірше — плодом підкупу. Тільки тверезий розум і вірність Божій правді під час його здійснення є запорукою того, що після виборів наша совість буде спокійною", — зазначено в зверненні.

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Також в раді додали, що вибори не повинні призвести до спалахів ненависті й громадських заворушень, що в людському гніві, особливо пов'язаному з насильством і порушенням закону, немає правди Божої.

Вибори в Україні

Вибори в Україні

"Цензор"

"Вважаємо, що люди віри й совісті повинні сьогодні стати також провідниками громадянської гідності, захисниками громадянського миру й громадянської тверезості. Маємо на це Боже благословення. Повинні також припиняти спроби незаконно використовувати релігійні спільноти у виборчому процесі. Голос совісті і посилена спільна молитва нехай стануть запорукою нашій вірності Богу в цей нелегкий час", — підсумували в зверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель помісної Православної церкви України митрополит Епіфаній розпорядився проводити в усіх храмах молитви про справедливі вибори президента.

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Україна
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Совет церквей... Секта "Филькин томос" и остальные секты)))
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